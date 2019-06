Sme rodina navrhuje preniesť dlhy z dieťaťa na zákonného zástupcu

Na archívnej snímke poslanec Boris Kollár. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 24. júna (TASR) - Hnutie Sme rodina navrhuje, aby sa peňažné dlhy, ktoré vznikli neplnoletému dieťaťu, preniesli na jeho zákonného zástupcu. Dosiahnuť to chce novelou Občianskeho zákonníka, ktorú poslanci hnutia predložili na rokovanie aktuálnej schôdze parlamentu. Líder hnutia Boris Kollár vyzval predsedov koaličných strán, aby navrhovanú právnu úpravu podporili.objasnil navrhovanú zmenu poslanec parlamentu Milan Krajniak (Sme rodina). Úprava by si podľa šéfa hnutia nevyžiadala žiadne finančné prostriedky. "doplnil Kollár.Kollár poukázal na prípad, keď rodičia neplatia poplatky za komunálny odpad, pričom sa tieto poplatky rozpočítajú na každého člena domácnosti aj na deti, a tým im vznikajú exekúcie.skonštatoval.Podľa vlastných slov poslanci nechcú zabrániť vymáhaniu dlhov. Vymáhať by sa však podľa nich mali voči zákonnému zástupcovi dieťaťa a nie voči dieťaťu samotnému.