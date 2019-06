Sme rodina: Orientácia v návrhoch zákonov by sa mala zjednodušiť

Na snímke horný rad poslanci zľava Milan Krajniak, Boris Kollár, dolný rad zľava Peter Pčolinský (všetci traja Sme rodina). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 9. júna (TASR) - Informatívne konsolidované znenie by sa malo prikladať ku každému návrhu novely zo strany poslancov či výborov. Orientácia v legislatívnych návrhoch by sa tak mala urýchliť. Predpokladá to návrh novely zákona o rokovacom poriadku Národnej rady (NR) SR, ktorú na júnovú schôdzu predložili poslanci Sme rodina.píšu v predkladaných materiáloch.Poukázali na to, že od roku 2015 slovenský právny poriadok pozná obdobnú povinnosť. Tá sa však podľa ich slov vzťahuje iba na vládne návrhy novelizácií právnych predpisov predkladané do pripomienkového konania v zmysle zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR.