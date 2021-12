Sme rodina podporuje otvorenie gastro prevádzok od 25. decembra, chce to presadiť na koaličnej rade

Sme

20.12.2021 (Webnoviny.sk) - Hnutiepodporuje otvorenie gastro prevádzok od 25. decembra pre očkovaných a s prekonaním ochorenia COVID-19, chce to navrhnúť a presadiť na koaličnej rade v pondelok večer.Ako informoval predseda parlamentu a líder hnutia Boris Kollár po stretnutí so zástupcami gastra a cestovného ruchu, sú za ich otvorenie, pretože počet pacientov v nemocniciach klesá.„Túto vec budem podporovať a po 9. januári, keď sa ukáže, že počet chorých v nemocniciach bude pribúdať, potom pravdepodobne zase zavrieme celý štát po vzore Rakúska, Česka, Poľska,” povedal Kollár v súvislosti s jednou z hlavných požiadaviek gastra na otvorenie prevádzok.„Rešpektujú, že to bude iba OP, budú to veľmi tvrdo dodržiavať. Podporujem Richarda Sulíka v tejto aktivite, podporujem ľudí, ktorí prišli a poukázali na to,” vyhlásil predseda parlamentu. Treba podľa neho dodržať iba zdravý sedliacky rozum, keď môžu byť otvorené podnikové jedálne v celej ekonomike, označil za nezmysel obmedzovať gastro sektor.Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom.) informoval, že otvorenie stravovacích zariadení im dovolí nadýchnuť sa a fungovať aspoň v režime OP.„To je najrýchlejšia forma pomoci a zároveň aj verejne dávam vyhlásenie, že na ministerstve dopravy sa budeme zaoberať zvýšením sadzieb a kompenzácií pre sektor cestovného ruchu. Rozpočet na to zatiaľ máme, ale je to otázka skôr týždňov, mesiacov, v prípade pomoci de minimis to ide na protimonopolný úrad a v prípade veľkej schémy pomoci to ide až na Európsku komisiu,” povedal Doležal s tým, že rozhodnutie možno očakávať približne v tejto veci vo februári.Doležal upozornil, že ľudia zo Slovenska cestujú do zahraničia za rekreáciou, wellnessom, do reštaurácií a potom sa v ten istý deň vracajú späť.„Možno toto je ešte väčšie riziko, ako keby sme mali veľmi prísne otvoriť gastro prevádzky v režime OP. Je to najefektívnejšia forma pomoci,” uviedol minister dopravy s tým, že debata so zástupcami gastra a cestovného ruchu bola veľmi konštruktívna.„Ľudsky ich veľmi chápem, ale teraz treba, verím, že dnes večer sa to podarí, dosiahnuť už len politickú dohodu,” očakáva Doležal.Zástupcovia gastra a cestovného ruchu popri otvorení prevádzok žiadajú aj zvýšenie miery pomoci z rezortu dopravy z 10 na 20 percent fixných nákladov. Ich miera v tomto sektore je podľa ministra priemerne 10 percent.„Diskutovali sme o tom, že si vieme predstaviť, že to bude selektívne, hotel s bazénom bude mať inú sadzbu, lyžiarske stredisko, reštaurácie a cestovné agentúry tiež inú sadzbu,” dodal Doležal. Dôležité bude podľa neho neho obhájiť to pred Európskou komisiou, resp. pred protimonopolným úradom.