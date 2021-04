Sme rodina predložilo do parlamentu vlastný návrh kolúznej väzby, upravuje aj dĺžku basy za iné tresty

Rôzne dĺžky trvania väzby

Návrh pripravila aj Kolíková

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.4.2021 - Hnutie Sme rodina predložilo do parlamentu vlastný návrh, ktorý upravuje kolúznu väzbu aj lehoty iných väzieb. Urobila tak poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Petra Hajšelová (Sme rodina). Z navrhovanej novely Trestného poriadku vyplýva, že základná lehota väzby sa má skrátiť zo sedem na šesť mesiacov.Právna úprava má za cieľ väzobne stíhaným osobám, teda osobám, na ktoré sa hľadí pri zachovaní prezumpcie neviny ako na nevinné osoby, časovo sprísniť zásah do ich práv.Návrh má vniesť do právnej úpravy princíp primeranosti v trestnom konaní vo vzťahu k záujmu na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti obvinených na jednej strane a záujmu spoločnosti na vyšetrovaní protispoločenskej činnosti s intenzitou trestného činu na strane druhej.Ako sa píše v dôvodovej správe, táto zmena má motivovať vyšetrovacie orgány a príslušné orgány činné v trestnom konaní aktívnejšie využiť svoje kapacity tak, aby využili dobu trvania väzby na úkony, ktoré je potrebné vykonať. Zmena rovnako zvýrazňuje potrebu urýchliť prípravné konanie a zabrániť jeho prieťahom. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. augusta.Podľa návrhu sa majú skrátiť celkové lehoty väzby v prípravnom konaní spolu s väzbou v konaní pred súdom, a to diferencovane. Ak je vedené trestné stíhanie pre zločin, lehota sa skracuje z 36 mesiacov na lehotu 24 mesiacov. Ak je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin, lehota sa skracuje zo 48 mesiacov na 36 mesiacov.Diferencovane skrátiť sa majú aj lehoty väzby v prípravnom konaní. Ak je vedené trestné stíhanie pre prečin, skracuje sa lehota zo sedem mesiacov na šesť mesiacov. Ak je vedené trestné stíhanie pre zločin, skracuje sa lehota z 19 mesiacov na 12 mesiacov. Ak je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin, lehota 25 mesiacov sa skracuje na 19 mesiacov.Upraviť sa má aj maximálna dĺžka trvania takzvanej kolúznej väzby. „Táto väzba môže trvať najviac päť mesiacov. Zmena sa približuje k českej právnej úprave, ktorá má lehotu v rozsahu tri mesiace,” uvádza sa v dôvodovej správe.Ponecháva sa aj možnosť za určitých okolností rozhodnúť o ponechaní obvineného vo väzbe nad maximálnu dĺžku lehoty, ktorá sa navrhuje. A to vtedy, ak bolo zistené, že obvinený ovplyvňoval svedkov alebo spoluobvinených alebo inak maril vyšetrovanie.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) rovnako pripravila návrh, ktorý upravuje podmienky kolúznej väzby.„O kolúznej väzbe sa bavíme, keď sú tu dôvody na väzbu pre skutočnosti, že môže dôjsť k ovplyvňovaniu svedkov či k mareniu vyšetrovania. Tie dva režimy sú vlastne postavené na tom, či také skutočnosti už existujú a sú jednoznačné, alebo sú to skôr domnienky,“ povedala Kolíková v stredu 14. apríla po rokovaní vlády. Nový režim limituje kolúznu väzbu na maximálne päť mesiacov.