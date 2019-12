Sme rodina: Výstavba nájomných bytov môže prispievať do rozpočtu

Na snímke poslanec NR SR Boris Kollár (Sme Rodina) počas 23. schôdze NR SR 28. novembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. decembra (TASR) – Výstavba nájomných bytov môže prispievať do rozpočtu verejnej správy. Tvrdí to opozičné hnutie Sme rodina, ktoré chce vybudovať 25.000 nájomných bytov ročne s mesačným nájomným od 119 eur. Mladí Slováci totiž podľa hnutia aktuálne vedú v európskom rebríčku tých, ktorí sa nedokážu osamostatniť od svojich rodičov.Dospelí ľudia podľa predsedu hnutia Borisa Kollára často zostávajú bývať u rodičov z nutnosti. "" skonštatoval.Štefan Holý, ktorý sa v hnutí venuje oblasti financií, poznamenal, že nájomné bývanie sa môže zrealizovať bez toho, aby zaťažovalo štátny rozpočet. "," dodal.Tento projekt by mal byť určený tým, ktorí majú priemerný mesačný príjem a chcú sa osamostatniť. "," poznamenal Kollár.