Sme rodina: Vyzývame Matečnú, aby pomohla farmárom postihnutým suchom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) - Šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (SNS) by nemala farmárov poškodených extrémnym suchom v roku 2017 stavať iba na úroveň štatistickej hodnoty a konečne by im mala poskytnúť pomoc, tak ako iné krajiny EÚ. Uviedlo to opozičné hnutie Sme rodina - Boris Kollár v stanovisku k tzv. zelenej správe MPRV za rok 2017, ktorú schválil vládny kabinet.spresnilo hnutie.Pre Slovenskú republiku je podľa Sme rodina nešťastím, že sa ministerka zložitej situácii v agrorezorte venuje iba na úrovni štatistických výstupov.upozornilo hnutie Sme rodina. V susednom Česku podľa opozičného hnutia vláda farmárom pridelila pomoc na úrovni asi 78,4 milióna eur, poľská vláda pomohla sumou 190 miliónov eur. Rovnako pozitívne sa k požiadavke o pomoc postavila aj maďarská vláda.Hnutie Sme rodina pripomenulo, že má pripravený koncept opatrení, ktoré nielen spomalia proces vysušovania krajiny, ale aj obnovia dostatok vody pre potravinovú, environmentálnu a klimatickú bezpečnosť. Slovenskí farmári, ktorí každý rok bojujú s nejakou formou klimatických zmien, okamžite potrebujú naštartovanie nástrojov, ktorými by mohlo byť zachytávanie dažďovej vody v prírode v mieste jej pádu, ďalej dôsledný akčný plán obnovy vody v krajine tak, aby jej bolo dostatok pre ľudí, prírodu, potraviny i zdravú klímu, ako aj prijatie opatrení týkajúcich sa diverzifikácie poľnohospodárskej krajiny a stratégie produkcie potravín.