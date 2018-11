Sme rodina: Vyzývame vládu, aby nepodpísala migračný pakt

Ľudovít Goga, archívna snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 5. novembra (TASR) - Opozičné hnutie Sme rodina vyzýva premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) a členov vlády SR, aby sa jasne vyjadrili ku Globálnemu paktu OSN o migrácii, nepodpísali ho a uistili občanov, že Slovensko ani touto formou neprijme žiadnych migrantov a nenaruší vlastnú suverenitu. Na pondelkovej tlačovej konferencii to vyhlásil líder hnutia Boris Kollár s tým, že takto závažný dokument sa musí riešiť na pôde parlamentu.Tvrdí, že téma migrácie je stále dôležitá a zlých riešení, ako napríklad povinné kvóty, bolo niekoľko. "povedal Kollár.On sám je presvedčený, že Slovensko najskôr musí vyriešiť svoje siroty a státisíce ľudí, ktorí sú ohrození chudobou.povedal.Poslanec NR SR Ľudovít Goga (Sme rodina) označil globálny pakt za rozporuplný dokument. "" apeloval.Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) minulý týždeň okrem iného vyhlásil, že Globálny pakt OSN o migrácii je politický dokument, ktorý členské krajiny do ničoho nenúti a formulovanie migračnej politiky ostáva suverénnym právom každého štátu. Minister preto vyzval na konštruktívnu diskusiu bez dezinformácií.uviedol Lajčák, podľa ktorého sa v dokumente nepíše, že migrácia je ľudské právo ani to, že nie je rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou.Lajčák tiež pripomenul, že migrantmi sú aj Slováci žijúci v zahraničí. "zdôraznil minister, podľa ktorého je migrácia fakt, pred ktorým si ľudia nemôžu zakrývať oči.Kollár je presvedčený, že Lajčák týmto postojom nezastupuje záujmy Slovenska, ale sám seba a vlastné diplomatické záujmy.uzavrel Kollár.Na prijatí migračného paktu sa 193 členských štátov OSN dohodlo v septembri 2016. Práce na jeho texte sa začali v apríli 2017. Cieľom 34-stranového dokumentu je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov. Zdôrazňuje sa v ňom nedotknuteľnosť suverenity jednotlivých krajín a ich právo na vlastnú podobu migračnej politiky.