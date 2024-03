Sme s vami a nikam neodídeme, podporujú mimovládky boj o zachovanie RTVS (foto)

Podpora mimovládnych organizácií

Zákon o STaR

28.3.2024 (SITA.sk) - Pripravovaný zákon o zrušení RTVS a vzniku novej inštitúcie má jediný cieľ, a to dostať úplne pod kontrolu verejnoprávne médiá vládnymi stranami Smer-SD SNS . Uvádza sa to vo vyhlásení 19 mimovládnych organizácií , podľa ktorých sa od základu zlý návrh zákona nedá vylepšiť ani pripomienkami a zmenami.„RTVS je médium verejnej služby a nie médium štátnej moci či nebodaj médium štátnej propagandy pre koaličné strany. Dodržiavanie princípu verejnoprávnosti, teda nestrannosti, vyváženosti a objektívnosti, tvorí základ fungovania verejnoprávneho média," zdôraznili občianske združenia.Ako doplnili, podporujú zamestnancov verejnoprávnej televízie a rozhlasu a povzbudzujú ich, aby sa nebáli vystúpiť na podporu demokracie a proti ovládnutiu médií jednou stranou.„Sme s vami a nikam neodídeme, pokiaľ zápas o demokraciu na Slovensku spolu nevyhráme," dodali mimovládky.Pod vyhlásenie sa podpísali Občianske združenie Mier Ukrajine Nie v našom meste - Banská Bystrica, Banská Štiavnica nie je ticho, Občianski aktivisti Bardejov, Košice za slušné Slovensko , Kremnica nie je ticho, Občianski aktivisti Liptovský Mikuláš, Občianska iniciatíva Lučenec, Občianski aktivisti Nové Zámky, Orava za slušné Slovensko, Verejnosť za ochranu demokracie - Pezinok, Poprad za demokraciu, Občianski aktivisti Prievidza, Rimavská kaviareň – Rimavská Sobota, Občianski aktivisti Ružomberok, Občianski aktivisti Spišská Nová Ves, Občiansky aktivizmus Veľký Krtíš, Občianski aktivisti Vranov nad Topľou a Občianski aktivisti Trnava. Ministerstvo kultúry predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase . Podľa návrhu sa má zriadiť verejnoprávna inštitúcia Slovenská televízia a rozhlas, ktorá nahradí súčasný Rozhlas a televíziu Slovensku (RTVS).Po novom už nebude voliť generálneho riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa Národná rada SR , ale novovzniknutá Rada Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorej troch členov nominuje priamo ministerstvo kultúry a štyroch parlament.