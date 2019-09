Smer a Sme rodina sa sporia, ako upraviť poskytovanie náhradného

Na snímke poslankyňa hnutia SME RODINA - Boris Kollár, Petra Krištúfková, archívna snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 20. septembra (TASR) - Vláda neurobila nič štyri roky s vymáhaním náhradného výživného. Presvedčená je o tom poslankyňa hnutia Sme rodina Petra Krištúfková. Hnutie navrhuje zmeny v zákone, ako aj Smer-SD. Ten však kritiku hnutia odmieta. Poslanec Róbert Madej (Smer-SD) upozornil, že dlhodobo bojuje za zachovanie náhradného výživného a strana navrhuje zmeny, ktoré zvýšia maximálne náhradné výživné. Obe strany sú však ochotné o zmenách diskutovať.Vláda podľa Krištúfkovej nič neurobila pre to, aby pomohla osamelým matkám a rodičom pri vymáhaní výživného.tvrdí Krištúfková. Vyzývala koaličných poslancov, aby našli prienik a pripravili dobrý zákon do druhého čítania.uviedla Krištúfková.V prípade návrhu Smeru-SD ocenila napríklad to, že štát má na plecia prebrať vymáhanie náhradného výživného. Kritizovala však stanovenie limitov, v rámci ktorých sa poskytuje náhradné výživné. Sme rodina totiž navrhuje vypustiť zo zákona posudzovanie mesačného príjmu oprávnenej osoby ako podmienky nároku na náhradné výživné.Podľa poslanca Madeja táto téma potrebuje viac konštruktívnu ako útočnú diskusiu. Upozornil, že prvý zákon o náhradnom výživnom bol schválený v roku 2002 a bojoval za zachránenie náhradného výživného v minulosti. Venoval sa problematike maximálneho náhradného výživného, pri ktorom navrhuje Sme rodina odstrániť limit.upozornil Madej. Podľa neho je potrebné prihliadať aj na výdavky štátneho rozpočtu.vyčíslil v prípade návrhu Smeru-SD Madej.Limity, ktoré Smer-SD navrhuje, sú naviazané na zákon o životnom minime. Madej považuje za dostatočný nárast maximálnej výšky náhradného výživného.dodal Madej.Nezaradená poslankyňa Soňa Gaborčáková je presvedčená, že sa má zaviesť nový spôsob vymáhania výživného, aby matky, resp. rodič v exekučnom konaní nestratil svoje práva a aby sa nestal on samotný dlžníkom. Sprísnenie podmienok pre neplatičov však určite podľa nej pomôže.podotkla v prípade oboch návrhov Gaborčáková. Obáva sa však toho, že zmeny nepomôžu rodičovi, ktorý má minimálne výživné.Nezaradená poslankyňa Alena Bašistová dala sčasti za pravdu obom predkladateľom.dodala Bašistová.