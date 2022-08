Smer a SNS vyslali do boja o post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Jána Mažgúta

Tri kľúčové oblasti

Fico nechápe Hlas

26.8.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločným kandidátom na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) strán Smer-SD Slovenská národná strana (SNS) je Ján Mažgút . Na piatkovej tlačovej konferencii to oznámili predseda Smeru-SD Robert Fico a predseda SNS Andrej Danko „Ako obyvateľ BSK, ktorý tu žije so svojou rodinou, nie som vždy spokojný so smerovaním a riadením nášho kraja, Preto chcem vyzvať súčasného predsedu Juraja Drobu na férový politický súboj a so svojím tímom ponúknuť občanom víziu jasného napredovania a silnú alternatívu," uviedol Mažgút.Ján Mažgút je vedúci tlačového oddelenia strany Smer-SD. Predtým pôsobil ako hovorca Úradu pre verejné obstarávanie.Najväčšie nedostatky pri súčasnom vedení župy vníma Mažgút, podľa vlastných slov, najmä v troch kľúčových oblastiach.„Prvou je verejná doprava, keď sa nesmie stať, aby boli ľudia rukojemníkmi nezodpovedného rozhodovania a čakali dlhé hodiny na spoj, ktorý nepríde," uviedol. Druhou je podľa neho kvalita poskytovania sociálnych služieb.„Sme svedkami, že súkromní poskytovatelia vyberajú vysoké poplatky za poskytovanie sociálnych služieb, čo je neprijateľné," poznamenal.Treťou oblasťou je podľa Mažgúta poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, najmä pre obyvateľov okresných miest v kraji. „Počas našej kampane budeme poukazovať na všetky zlyhania a nedostatky vedenia BSK," doplnil.Robert Fico uviedol, že je pre neho nepochopiteľné, ako strana Hlas-SD môže podporovať na post predsedu BSK liberálneho kandidáta Juraja Drobu . Voči tomuto vyhláseniu sa strana Hlas-SD ohradila.„Predseda Smeru Robert Fico a predseda SNS Andrej Danko dnes pri predstavovaní svojho kandidáta na bratislavského župana hrubo zavádzali verejnosť. Hlas-SD zatiaľ nevyslovil podporu žiadnemu kandidátovi a so žiadnym ani nerokoval – ani s Jánom Mažgútom, pretože sme doteraz žiadne pozvania na rokovanie o prípadnej podpore nedostali," uviedla hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková Ako dodala, aj súčasný župan Juraj Droba oficiálne vyhlásil, že o žiadnej podpore strany Hlas-SD nevie.