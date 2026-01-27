Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 27.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohuš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. januára 2026

Smer aj Hlas strácajú dych a Matovič už nie je pre opozíciu dôležitý, karty totiž zamiešali Demokrati


Tagy: agentúra AKO Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Prieskum prieskum volebných preferencií

Medzi Smerom-SD a Progresívnym Slovenskom je v najnovšom prieskume rozdiel viac ako ...



Zdieľať
64885928a091b2618045311 676x451 27.1.2026 (SITA.sk) - Medzi Smerom-SD a Progresívnym Slovenskom je v najnovšom prieskume rozdiel viac ako šesť percent. Ak by sa voľby do parlamentu konali v polovici januára, zvíťazili by Progresívci s 23,2 percentami voličských hlasov. Za nimi by nasledovala strana Smer-SD s 16,9 percentami.


S väčším odstupom by bola tretím najsilnejším Hlas-SD, ktorý by získal 9,2 percenta. Vyplynulo to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24. Agentúra vykonávala prieskum od 13. do 20. januára na vzorke 1 000 respondentov.

Do parlamentu by sa dostalo sedem strán


Výsledky prieskumu poslali do parlamentu aj Hnutie Slovensko s ôsmimi percentami, stranu Sloboda a Solidarita so 7,5 percentami a tiež hnutie Republika so 7,2 percentami. S rovnými siedmimi percentami by sa do Národnej rady SR dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie a so 6,3 percentami aj Demokrati.

Koaličná Slovenská národná strana by sa do parlamentu tesne nedostala. V prieskume získala 4,7 percenta. Rovnako by pred bránami Národnej rady SR zostala aj Maďarská aliancia (4,3 %), Právo na pravdu (2,6 %) a tiež Sme rodina (2,3 %). Najväčšie zmeny oproti decembrovému prieskumu nastali u Hnutia Slovensko a strany Demokrati. Kým Matovičovci si pohoršili o 0,9 percentuálneho bodu, Demokrati si o 0,9 percenta naopak polepšili.


Koalícia by stratila väčšinu


Stranám súčasnej koalície naďalej preferencie mierne klesajú, čo sa odráža aj na počte mandátov, ktoré by obsadili v parlamente. Strana Smer-SD by získala 30 kresiel, Hlas-SD 16, pričom Slovenská národná strana by sa do parlamentu už nedostala.

Strany súčasnej koalície by tak už väčšinu zostaviť nevedeli, a to ani s pomocou hnutia Republika, ktoré by získalo 13 mandátov. V opozícii sa však situácia zmenila tým, že strana Demokrati posilnila a získala by 11 mandátov. Progresívci by ich získali 41, Sloboda a Solidarita 13 a kresťanskí demokrati 12. Dokopy by tak mali krehkú parlamentnú väčšinu, a to aj bez pomoci Hnutia Slovensko, ktoré by získalo v parlamente 14 kresiel.


Zdroj: SITA.sk - Smer aj Hlas strácajú dych a Matovič už nie je pre opozíciu dôležitý, karty totiž zamiešali Demokrati © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: agentúra AKO Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Prieskum prieskum volebných preferencií
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
KDH posilňuje poslanecký klub, novou ekonomickou posilou je bývalý poslanec Hnutia Slovensko
<< predchádzajúci článok
Príbeh Miriam Blumenstock: Tetovanie z Auschwitzu si dať odstrániť nechcela, tragédia holokaustu ju nezlomila – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 