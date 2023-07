Smer by od progresívcov delilo podľa prieskumu iba jedno percento, Matovič ani Danko by sa do parlamentu nedostali

Neuspeli by ani Hegerovi Demokrati

Sedemnásť percent by určite nevolilo

22.7.2023 (SITA.sk) - Stranu Smer-SD by volilo 20,1 percenta oslovených, za ňou nasleduje Progresívne Slovensko so ziskom 19,1 percenta nasledované Hlasom-SD s podporou 11,1 percenta.Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť Median SK pre stranu Demokrati v termíne od 19. do 21. júla na vzorke 1 008 respondentov starších ako 18 rokov. Zber prebiehal kombináciou online opytovania a telefonického opytovania. Republika by získala podľa prieskumu 10 percent. Do parlamentu by sa ďalej dostali Kresťanskodemokratické hnutie , ktoré by volilo 6,5 percenta opýtaných, hnutie Sme rodina a strana Sloboda a Solidarita s podporou zhodne 6,1 percenta.Tesne pred bránami parlamentu by sa ocitli hnutie OĽaNO a priatelia s preferenciami 5,5 percenta, Demokrati s podporou 4,2 percenta, ako Slovenská národná strana , ktorú by volilo 4,1 percenta opýtaných.Viac ako dvojpercentnú podporu majú politické subjekty Modrí,Most-Híd (2,5 %) a Kotlebovci - ľudová strana Naše Slovensko (2,3 %). Ostatné strany by volilo 2,4 percenta opýtaných.Podľa výsledkov prieskumu by si do Národnej rady SR sadlo 38 poslancov za stranu Smer-SD, 36 za Progresívne Slovensko a 21 poslancov by v parlamente mala strana Hlas-SD.Hnutie Republika by v parlamente zastupovalo 19 poslancov a po 12 poslancov by mali strana Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie a hnutie Sme rodina.Na voľbách by sa podľa prieskum určite zúčastnilo 52 percent oslovených, skôr áno 21 percent. Určite sa na voľbách nezúčastní 17 percent a skôr nezúčastní 10 percent respondentov.