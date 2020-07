Smer je ochotný rokovať s opozíciou o obsadení miesta predsedu výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny

Septembrová schôdza

Porušenie dohôd

25.7.2020 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) je ochotná rokovať s druhou opozičnou stranou Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) a skupinou nezaradených poslancov okolo Petra Pellegriniho o obsadení postu predsedu výboru Národnej rady SR (NR SR) pre ľudské práva a národnostné menšiny. Agentúre SITA túto informáciu potvrdil hovorca Smeru-SD Ján Mažgút Táto funkcia patrí podľa pôvodnej dohody koalície s opozíciou práve Smeru-SD. Členovia vznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia , ani Kotlebovci záujem o predsednícky post vo výbore nevylúčili.„Strana Smer - sociálna demokracia rešpektuje zmenu pomerov medzi opozičnými stranami a sme pripravení hovoriť o výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny," priblížil Mažgút. Hovorca ĽSNS agentúre SITA potvrdil, že meno potenciálneho kandidáta strany do čela výboru zverejnia, keď to bude aktuálne.Nezaradený poslanec a člen pripravovanej strany Hlas Richard Raši agentúre SITA ozrejmil, že na septembrovej parlamentnej schôdzi sa budú uchádzať aj o predsednícke posty vo výboroch.„Otázka obsadenia parlamentných výborov je v tejto chvíli predčasná. Predpokladáme, že v septembri sa k nám pridajú aj ďalší poslanci a na septembrovej schôdzi budeme diskutovať aj o obsadení parlamentných výborov našimi poslancami," ozrejmil Raši.Podľa aktuálnych prepočtov mandátov sa budú podľa jeho slov chcieť uchádzať aj o post predsedov niektorých výborov, „ale všetko bude jasné až v septembri".Poslanci Národnej rady SR nezvolili ani v opakovaných voľbách do funkcie predsedu ľudskoprávneho výboru opozičného poslanca a podpredsedu Smeru - sociálnej demokracie (Smeru-SD) Ľuboša Blahu . Problém s jeho nomináciou mali predovšetkým koaliční poslanci.Blaha a vrchní predstavitelia Smeru-SD viackrát zdôraznili, že ide o porušenie dohôd, na základe ktorých si koalícia a opozícia podelili parlamentné výbory v pomere 12 ku 7. Koaličné parlamentné strany začiatkom apríla zvolili do čela výboru poslanca Ondreja Dostála (SaS).Výbor následne zvolil dvoch svojich podpredsedov. Dostál sa vzápätí kresla predsedu výboru vzdal, pretože podľa dohôd koalície a opozície tento post patrí Smeru-SD.