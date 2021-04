Smer je pripravený na vyhostenie vlády, k Hlasu pridal ďalších 300-tisíc podpisov za referendum (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

23.4.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Smer-sociálna demokracia ( Smer-SD ) vyzbierala 300-tisíc podpisov obyvateľov Slovenska pod petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách . Uviedol to na piatkovej tlačovej besede predseda strany Robert Fico „Ak v P.O. Boxe, ako dnes hovoril predseda strany Hlas-SD, bolo okolo 280-tisíc podpisov, to bol ten kolektívny zber, tak my k tomu za stranu Smer-SD pridávame 300-tisíc,“ povedal Robert Fico. Doplnil, že tak budú na úrovni vysoko cez 500-tisíc.Záverečné číslo budú vedieť v pondelok, pretože hárky ešte prichádzajú. Fico si myslí, že referendum by mohlo byť na prelome augusta a septembra alebo v septembri, čo je podľa neho vhodný termín. Predseda strany Smer-SD zároveň na piatkovej tlačovej besede podpísal petičný hárok.Referendum na Slovensku vyhlasuje prezident na základe petície aspoň 350-tisíc občanov alebo na základe uznesenia Národnej rady SR (NR SR) do 30 dní od petície, respektíve uznesenia NR SR. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia.