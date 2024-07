Smer momentálne nemá záujem o okrúhly stôl politikov na zmiernenie napätia, v problematike má strana jednoznačný názor

14.7.2024 (SITA.sk) - Vládna strana Smer-SD momentálne nemá záujem o takzvaný okrúhly stôl politikov na zmierenie napätia v spoločnosti. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal minister pôdohospodárstva Richard Takáč Reagoval tak na medializované informácie, podľa ktorých momentálne panuje v Smere spor o to, ako k danej problematike pristúpiť. Podľa Takáča je však názorová línia strany jednoznačná.„Nevnímam ja žiadny rozkol z pohľadu strany Smer-SD," povedal Takáč.Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová Progresívne Slovensko ) v tejto súvislosti pripomenula, že opozičné hnutie po atentáte na predsedu vlády Roberta Fica navrhovalo takzvaných „100 dní pokoja" a aj to, aby si politici sadli za rokovací stôl.„Boli sme otvorení akémukoľvek priestoru riešiť tú situáciu v spoločnosti. A nič z tohto zo strany koalície nenastalo," zdôraznila Stohlová.