Smer podporí návrat obedov zadarmo. Fico ho označil za víťazstvo ľavicovej politiky a smeje sa na bývalej koalícii

7.2.2023 (SITA.sk) - Strana Smer-SD podporí návrat obedov zadarmo. Za návrh zákona ich poslanci zahlasujú, a to bez ohľadu na to, z čej dielne pochádza. Na tlačovej besede o tom informoval predseda strany Smer-SD Robert Fico Návrat obedov zadarmo označil za víťazstvo ľavicovej politiky. Kritizoval však, že opatrenie najprv zrušili, a teraz ho idú vracať späť. Dodal, že strana návrat obedov zadarmo víta, no zároveň sa smeje na politických predstaviteľoch bývalej vládnej koalície.Rozhodnutie rezortu práce o rušení obedov zadarmo podľa neho strana prijala s nevôľou. „A teraz s veľkou slávou začali oznamovať, že oni idú zaviesť obedy zadarmo. Nech sa páči, tak to poviem. Nech sa páči," povedal predseda strany.Zavedenie obedov zadarmo Fico označil za jedno z najznámejších rozhodnutí strany Smer-SD. Cieľom bolo zaviesť istú rovnosť medzi žiakmi. Vyjadril sa, že socializovali prostredie na školách, a tiež zdôraznil význam teplého jedla i zdravej výživy.