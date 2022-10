Smer podporí rozpočet len ak budú predčasné voľby, SaS podľa Fica predvádza tragické divadlo a opäť zlyhá

Najviac chcú pre zdravotníctvo

Pre SaS je návrh nepriechodný

25.10.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Smer-SD podporí štátny rozpočet na budúci rok len za predpokladu, že sa do 30. júna budúceho roka budú konať predčasné parlamentné voľby. Druhou podmienkou je zapracovanie úprav do rozpočtu.Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico . Za to, že v parlamente nemá súčasná koalícia väčšinu, musí tak podľa neho zaplatiť politickú cenu.Bývalý minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) doplnil, že tými úpravami má strana na mysli väčšiu podporu kapitol zdravotníctva, sociálnych vecí a školstva.Na tieto by mala podľa neho smerovať suma tri miliardy eur. Najvyššiu čiastku by pritom podľa Kamenického malo dostať zdravotníctvo, v druhom rade sociálna oblasť.Pokiaľ ide o bývalú koaličnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) , Fico si myslí, že na konci dňa opäť „zlyhajú“.Podľa Fica síce strana SaS tieto dni predvádza „tragické divadlo“, ako rozpočet nepodporia, no v konečnom dôsledku si myslí, že ho podporia výmenou za viaceré úpravy v ňom.Predseda parlamentného finančného výboru za stranu SaS Marián Viskupič totiž na utorkovej tlačovej konferencii povedal, že súčasný vládny návrh rozpočtu je pre nich nepriechodný.Taktiež vyjadril nízku šancu na zmysluplnú komunikáciu, ktorá by viedla k úprave čísiel v rozpočte. Strana SaS kritizuje vysoké výdavky a vysoký deficit verejných financií.Podpredseda strany SaS Branislav Gröhling zase nesúhlasí s tvrdením, že ak neprejde rozpočet schvaľovaním v parlamente, bude to vina SaS.„Práve Eduard Heger uprednostnil menšinovú vládu pred normálnou vládou bez Igora Matoviča,“ uviedol Gröhling. A ako doplnil, práve premiér by mal o rozpočte rokovať s parlamentom a nie nechávať ho na náhodu.