Smer predloží vlastný návrh uznesenia o nevyslovení dôvery Hegerovej vláde, nebude súhlasiť ani s programovým vyhlásením (video)

Chcú vytvorenie parlamentnej komisie

Žiadať bude zrušenie celoplošného testovania

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.4.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) predloží do parlamentu vlastný návrh uznesenia, ktorý bude konštatovať, že strana nevyslovuje dôveru vláde Eduarda Hegera (OĽaNO).Urobí tak na piatkovej schôdzi, na ktorej budú poslanci Národnej rady SR (NR SR) rokovať o Programovom vyhlásení vlády . Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval predseda Smeru-SD Robert Fico . Začiatok schôdze je v piatok naplánovaný na 9:00.„Rovnako vyslovíme nesúhlas s Programovým vyhlásením vlády, ale budeme konkrétnejší a v uznesení budeme žiadať tri veci," povedal Fico. Doplnil, že budú požadovať vytvorenie parlamentnej komisie, „ktorá by mala prešetriť všetky súvislosti a zodpovednosť vládnych činiteľov v rokoch 2020 a 2021 za negatívne javy, ktoré sa na Slovensku vyskytli v súvislosti s pandémiou".Podľa Fica by mal na čele komisie stáť predstaviteľ opozície a rozloženie síl, pokiaľ ide o počty, má zodpovedať výsledkom minuloročných parlamentných volieb.V uznesení bude strana žiadať aj okamžité zrušenie celoplošného testovania. Fico tvrdí, že majú dostatok dôkazov na to, aby mohli skonštatovať, že predovšetkým antigénové testy sú nepresné. Treťou požiadavkou je podľa jeho slov to, aby vláda požiadala o odsúhlasenie predĺženia núdzového stavu na piatkovej schôdzi.Vláda v pondelok 26. apríla predĺžila núdzový stav o ďalších 30 dní. Jeho predĺženie musí ešte schváliť zákonodarný zbor.