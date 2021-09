Smer-SD aj Republika stúpajú, voľby by vyhral Hlas-SD a v prvej trojke je aj SaS

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v septembri, vyhrala by ich strana Hlas-SD so ziskom 18,5 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus , ktorý zverejnila televízia Markíza v diskusnej relácii Na telo. Na druhom mieste by podľa prieskumu skončila strana Smer-SD , ktorá by získala 14,4 percenta voličských hlasov. Na treťom mieste by sa umiestnila Koaličná strana SaS so ziskom 11,7 percenta hlasov.Hnutie OĽaNO by podľa prieskumu získalo 8,2 percenta hlasov a skončilo by na štvrtom mieste. Nasledujú strany Progresívne Slovensko (7 percent), Republika (6,8 percenta), Sme rodina (6,7 percenta) a KDH (6,1 percenta). Do parlamentu by sa dostala aj koalícia maďarských strán Aliancia so ziskom 5,5 percenta.Naopak, pred bránami parlamentu by zostali ĽSNS (4,6 percenta), SNS (3,6 percenta), Za ľudí (2,2 percenta), Dobrá voľba (2,1 percenta), ako aj strana Spolu (1,1 percenta)