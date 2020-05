Smer-SD bude podľa Štefančíka veľkým konkurentom pravicových extrémistov, ak odíde Pellegrini

Tovar po záruke prezentovali ako novinku na trhu

Dôležití budú aj oligarchovia

Delegáti zrejme nebudú myslieť racionálne

3.5.2020 - Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) bude po prípadnom odchode jej podpredsedu a bývalého premiéra Petra Pellegriniho veľkým konkurentom pravicových extrémistov, o ktorých voličov sa bude uchádzať svojim prízemným populizmom.Pre agentúru SITA to uviedol politológ z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík. Pellegrini nedávno pripustil, že sa bude uchádzať o post predsedu Smeru-SD. Nevylúčil pri tom, že ak neuspeje, zo strany odíde.Preferencie Smeru-SD podľa politológa klesajú dlhodobo. V parlamentných voľbách z 29. februára skončila strana na druhom mieste so ziskom 18,29 percenta. Štefančík poznamenal, že lepší výsledok, ako sa očakával, dosiahla strana najmä vďaka Pellegrinimu, „ktorému sa podarilo zabaliť tovar po záruke do nového obalu a prezentovať ho vo volebnej kampani ako novinku na trhu“.„Ak by však Peter Pellegrini zo strany vystúpil, teda opustil by ju človek, ktorý reprezentuje nielen to mladšie, ale aj modernejšie krídlo v strane, Smer-SD cez svojho predsedu staví na síce otrepané, ale dobre fungujúce národno-socialistické heslá, kde určite veľkú úlohu zohrajú aj migranti,“ uviedol politológ.Podľa Štefančíka sa ponúka možnosť, že by Pellegrini založil vlastnú politickú stranu, ktorú by vybudoval od základov. Vie si predstaviť, že by nielen z prostredia Smeru-SD vedel nájsť podobne uvažujúcich ľudí.„Pellegrinimu však nebude stačiť, ak odíde iba on, prípadne niekoľko straníkov. Dôležité bude, aby sa od Smeru-SD odstrihlo aj niekoľko oligarchov,“ myslí si politológ.V Smere-SD majú k Pellegrinimu blízko hlavne Denisa Saková, Richard Raši, Peter Žiga, Matúš Šutaj-Eštok či Peter Kmec. Za jednu z alternatív označil Štefančík aj spojenectvo so stranou Dobrá voľba bývalého ministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera.Strana Smer-SD máva pravidelne v decembri svoj snem. Ten tohtoročný, na ktorom by sa mal voliť aj predseda strany, by sa však mohol podľa medializovaných informácií konať aj skôr.Okrem Pellegriniho sa netají ambíciou byť predsedom strany aj jej súčasný líder a niekoľkonásobný predseda vlády Robert Fico. Na otázku agentúry SITA, kto z nich má väčšiu šancu na zvolenie do funkcie šéfa Smeru-SD, politológ odpovedal, že ak by strana sledovala maximalizáciu svojho volebného zisku, vyššie šance by mal mať Pellegrini.Fico je podľa Štefančíka za svojím politickým zenitom, mocensky opotrebovaný a väčšine voličov už nemá čo ponúknuť. „Jedine svoj prízemný populizmus, na ktorý síce počúva časť voličov, ale tí si dnes môžu vybrať nielen medzi Smerom-SD a Slovenskou národnou stranou (SNS), ale aj medzi pravicovými extrémistami a Harabinom (líder strany Vlasť a bývalý predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, pozn. SITA),“ dodal. Otázne však podľa neho je, do akej miery členovia strany, najmä radoví delegáti na sneme, túžia po zmene.„Tu sa obávam, že sa Robert Fico v strane stále teší vysokej popularite a veľa delegátov na sneme nebude myslieť racionálne, ale skôr pod vplyvom emócií,“ uzavrel politológ.