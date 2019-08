Smer-SD chce upraviť vymáhanie a podmienky náhradného výživného

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. augusta (TASR) - Koaličná strana Smer-SD chce upraviť vymáhanie náhradného výživného na Slovensku. Štát by mal na svoje plecia prebrať jeho vymáhanie spolu s matkou dieťaťa. Okrem toho sa majú zvýšiť limity nároku na náhradné výživné. Návrh predloží strana na septembrovú schôdzu parlamentu.zhodnotil v stredu na tlačovej konferencii stranícky šéf Robert Fico. V súčasnosti podľa platného zákona sú stanovené viaceré podmienky pri náhradnom výživnom.Platí, že ak povinná osoba neplatí minimálne tri mesiace výživné, tak sa môže matka dieťaťa obrátiť na úrad práce v okrese, v ktorom býva a požiadať štát, aby vyplatil náhradné výživné. Musí však priniesť viaceré dokumenty, napríklad potvrdenie o výške výživného, potvrdenie, že tri mesiace prebieha exekučné konanie, ktoré iniciovala matka a vymáhanie je neúspešné. Okrem toho je výška náhradného výživného obmedzená príjmovými limitmi. Fico uviedol, že maximálne náhradné výživné je do výšky 1,2- násobku sumy životného minima, čo predstavuje 115 eur a žena s jedným dieťaťom nemôže mať čistý príjem vyšší ako 673 eur. Smer-SD chce túto trojmesačnú lehotu znížiť na dva mesiace ako aj upraviť limit príjmu.priblížil Fico.Limit 1,2- násobku sumy životného minima by sa mal podľa Smeru-SD zvýšiť na 3 až 3,5- násobok sumy životného minima dieťaťa. Podľa Fica je potrebné hovoriť o sume 300 eur až 350 eur.tvrdí Fico. Smer-SD chce tiež zvýšiť čistý príjem ženy, a to zo sumy 673 eur na minimálne 1000 eur s jedným dieťaťom v čistom vyjadrení.doplnil Fico.Poslednou zmenou má byť, že exekúcia má prejsť na plecia štátu.vysvetlil Fico. Proti neplatičovi tak budú stáťdodal Fico s tým, že o podporu tohto zákona sa bude uchádzať u koaličných partnerov.