Smer-SD: Koaličné strany by samy nemali vytvárať napätie v jej vnútri

Na snímke uprostred predseda strany Smer-SD Robert Fico. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) – Predstavitelia vládnej koalície by sa mali zdržať krokov, ktoré medzi nimi spôsobujú napätie. Strana Smer-SD to uviedla v reakcii na obvinenie SNS, že predsedníčka parlamentného zahraničného výboru Katarína Cséfalvayová (Most-Híd) svojím postupom porušila koaličnú zmluvu a preto žiadajú jej odstúpenie.tlmočil názor Smeru-SD hovorca strany Ján Mažgút.Zahraničný výbor NR SR prijal v stredu stanovisko, ktorým odmietol legitimizáciu anexie a okupácie Krymu návštevami ústavných činiteľov SR. Poslanci výboru tak urobili po tom, čo nezaradený poslanec Peter Marček prednedávnom navštívil Krym. Hlasovania sa zdržal len jeden z prítomných členov výboru, ostatní hlasovali za. Poslanci za SNS a Smer-SD sa však z účasti na výbore ospravedlnili.Zvolanie výboru aj presadzovanie prijatia uznesenia zo strany Cséfalvayovej podľa národniarovKonanie predsedníčky preto označili za nezlučiteľné s jej ďalším pôsobením v tejto funkcii.Predseda Mosta-Híd Béla Bugár však odmieta, že by jeho nominantka porušila koaličnú dohodu.povedal pre TASR.