Smer-SD má pripomienky k novele Zákonníka práce a posiela ju na Ústavný súd SR

Vek nemôže byť dôvodom na diskrimináciu

Bez diskusie so sociálnymi partnermi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.6.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR za stranu Smer-SD napadli tohtoročnú novelu Zákonníka práce na Ústavnom súde SR. Na štvrtkovej tlačovej besede to povedal líder opozičnej strany Robert Fico . Ústavný súd SR opoziční poslanci žiadajú, aby posúdil, či vládnou koalíciou prijatá novela pracovného kódexu je v súlade s Ústavou SR.Novele Zákonníka práce Smer vyčíta ustanovenie, podľa ktorého môže zamestnávateľ zamestnanca bez uvedenia dôvodov prepustiť, ak dosiahne 65 rokov. Takúto úpravu považuje Fico za diskriminačnú. Vysoký vek totiž podľa neho nemôže byť dôvodom na diskrimináciu.Za ďalší problém považuje Fico zrušenie možnosti rozšíriť kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na ďalších zamestnávateľov, ktorí neboli združení v zamestnávateľskom zväze a neboli pokrytí žiadnou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.„Aj u iných zamestnávateľov v danom odvetví, kde sa takéto kolektívne zmluvy neprijali, automaticky sa na týchto zamestnancov vzťahovali tie zmluvy, ktoré boli podpísané u iných zamestnávateľov," povedal Fico.Takáto legislatíva podľa neho na Slovensku platila 30 rokov. Kritizuje, že vládna koalícia prijala takéto opatrenie cez pozmeňujúci návrh bez toho, aby ho prediskutovala so sociálnymi partnermi. Opozícia tiež na Ústavnom súde SR napadne ustanovenie, podľa ktorého sa má zrušiť monopol Konfederácie odborových zväzov SR v Hospodárskej a sociálnej rade SR.Zamestnancov aj zamestnávateľov totiž budú v tripartite po novom zastupovať najmenej po tri subjekty. „Návrh sme podali tento týždeň, spĺňa všetky náležitosti na to, aby sa ním Ústavný súd zaoberal," povedal Fico.