Smer-SD nebude robiť v parlamente „šašoviny“, Fico kritizoval aj kandidáta na šéfa „tajných“

10.3.2020 - Súčasný predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico sa bude aj naďalej uchádzať o funkciu lídra strany. Médiám to povedal po utorkovom rokovaní vedenia strany v centrále na Súmračnej. Fico sa okrem toho plánuje uchádzať aj o post predsedu poslaneckého klubu v Národnej rade SR (NR SR), v ktorej bude mať strana 38 mandátov.Líder Smeru-SD ďalej informoval, že na miesto podpredsedu NR SR navrhnú Petra Pellegriniho, ktorý vo voľbách z 29. februára získal najviac preferenčných hlasov spomedzi všetkých kandidátov za stranu Smer-SD.Podľa Fica bude potrebné stretnutie koaličných a opozičných poslancov, na ktorom sa dohodne rozdelenie postov v parlamentných výboroch. Priblížil, že predstavitelia strany Smer-SD sa budú uchádzať o kontrolné výbory NR SR. Túto informáciu po rokovaní predstaviteľov strany potvrdil aj podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár.„Pevne veríme, že aj budúca koalícia bude ctiť, že opozícii budú patriť všetky kontrolné výbory, takže si na to budeme určite nárokovať,“ konštatoval. O konkrétnych menách budú podľa jeho slov včas informovať.Robert Fico novinárom povedal, že Smer-SD chce byť silnou opozičnou stranou. „Sme na to vybavení personálne aj odborne. Nebude to mať s nami vládna koalícia ľahké. Nebudeme robiť ‚šašoviny‘ ako pán Matovič, ale budeme profesionálne pracovať,“ povedal.Bývalý premiér zdôraznil, že je „cez čiaru“, aby Slovenskú informačnú službu (SIS) dostalo pod kontrolu hnutie Sme rodina Borisa Kollára. Najčastejšie sa totiž pri obsadení postu riaditeľa SIS spomína meno Vladimíra Pčolinského, ktorý je bratom poslanca NR SR za hnutie Sme rodina Petra Pčolinského a manželom ďalšej poslankyne za hnutie Adriany Pčolinskej.„Budeme vyvíjať všetky aktivity proti tomu, aby SIS dostala strana mafiána Kollára. Bolo by to nielen bezpečnostným rizikom pre Slovensko, ale aj výsmechom, keby takýto predstaviteľ kontroloval SIS, bez ohľadu na to, ktorý kandidát hnutia by túto funkciu vykonával,“ ozrejmil Fico.Do ostatných vecí o zostavovaní vládnej koalície neplánuje strana Smer-SD podľa jej predsedu zasahovať. „Je tu však jasný apel z našej strany, že mafián nemôže riadiť takúto významnú funkciu,“ dodal šéf Smeru-SD.Krátko po parlamentných voľbách v roku 2016 médiá informovali o dokumente Úradu na ochranu ústavy a demokracie, podľa ktorého sa mal Kollár zúčastniť na pašovaní drog.Kollár to odmietol s tým, že ide o nezmysel. Rovnako sa následne objavili fotografie od anonyma, na ktorých je Kollár s bývalým bossom bratislavského podsvetia Jurajom Ondrejčákom. Líder hnutia Sme rodina viackrát v minulost ipoprel, že by bol mafiánom, pôsobil v mafiánskych štruktúrach alebo s nimi akokoľvek spolupracoval.Zdôraznil, že práve preto sa jeho meno ani nenachádza v takzvaných mafiánskych zoznamoch. Kollár pripustil, že za 25 rokov podnikania pozná v Bratislave každého a s množstvom ľudí sa odfotil alebo stretol.Novozvolení poslanci NR SR za Smer-SD sa v utorok zišli v centrále strany na Súmračnej v Bratislave, kde zhodnotili výsledok strany vo voľbách z 29. februára. Strana v nich získala 18,29 percenta, čo znamená obsadenie 38 mandátov v parlamente.