Smer-SD nechce povaliť Matovičovu vládu ulicou, zmenu chce dosiahnuť legitímnymi nástrojmi

23.11.2020 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer-sociálne demokracia (Smer-SD) pripravila návrh uznesenia Národnej rady SR o vyhlásení referenda s otázkou, či občania súhlasia s konaním predčasných parlamentných volieb v roku 2021. Ako uviedol na pondelňajšej tlačovej besede líder Smeru-SD Robert Fico , k návrhu už majú 26 podpisov vlastných poslancov.Aby mali potrebných 30 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, plánujú osloviť nezaradených poslancov vrátane poslancov okolo Petra Pellegriniho . "Smer-SD bude používať legitímne nástroje k dosiahnutiu zmeny vlády a nebude chcieť váľať vlády ulicami, ako sa to stalo naposledy v roku 2018," podotkol Fico."Ak táto mimoriadna schôdza nebude schválená, lebo vládne strany nebudú chcieť o tom rokovať, tak nezostáva nám nič iné, iba si sadnúť spolu s opozičnými stranami, odborármi, dôchodcami a s ďalšími, a dohodnúť sa na tom, ako spustiť zber podpisov začiatkom budúceho roka," podotkol Fico, podľa ktorého sú predčasné voľby nutné, lebo vláda nikoho nepočúva, a to ani rozumné návrhy, pripomienky či argumenty."V prípade úspešného referenda nie je možné, aby to koaliční poslanci nerešpektovali. Samotná Ústava SR hovorí, že zvrátiť výsledky referenda je možné len prijatím ústavného zákona, ale aj to až tri roky po tom, čo nadobudne účinnosť výsledok referenda," zdôraznil Fico.