Smer-SD nepodporí stratifikáciu nemocníc v podobe obyčajného zákona

Bratislava 18. augusta (TASR) - Klub Smeru-SD nepodporí návrh zákona o stratifikácii nemocníc, ak ho Ministerstvo zdravotníctva SR predloží ako obyčajný zákon. TASR o tom informoval vedúci tlačového oddelenia strany Ján Mažgút.Rezort zdravotníctva dnes uviedol, že návrh reformy nemocníc, známy ako stratifikácia, nepredloží ako ústavný zákon. uviedol Mažgút.Navrhovaná reforma ministerky zdravotníctva by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať.Projekt mala ministerka predložiť na rokovanie vlády 21. augusta. V prípade schválenia ústavného zákona by nadobudol účinnosť od 1. januára 2024. Dovtedy sa majú súčasné nemocnice pretransformovať na nové typy.