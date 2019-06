Smer-SD odmieta kupovanie voličov sociálnymi balíčkami

Na archívnej snímke predseda strany SMER - sociálna demokracia Robert Fico (vľavo) a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 21. júna (TASR) - Poskytnutie príspevku vo výške 100 eur na nákup školských potrieb nie je podľa koaličných poslancov súčasťou predvolebnej kampane. Viacerí z nich tvrdia, že rodinám sa snažia pomáhať dlhodobo. Opozícia však pri viacerých sociálnych opatreniach vidí snahy kupovať si voličské hlasy a neadresné rozdeľovanie peňazí.Rodičia detí nastupujúcich do prvého ročníka základných škôl by mali dostávať 100-eurový príspevok na nákup základných školských potrieb. O návrhu novely zákona o prídavku na dieťa, ktorý predložili poslanci koaličného Smeru-SD, aktuálne rokuje parlament. Opozičná poslankyňa Zuzana Zimenová (SaS) označila toto opatrenie. Upozornila na to, že už v minulosti spolu s Luciou Ďuriš Nicholsonovou predkladali návrh na zavedenie príspevku pre komunitné centrá na nákup školských potrieb, aby deti ohrozené sociálnym vylúčením mali lepšie šance na vzdelanie a zamestnanie v budúcnosti. Tento návrh však koalícia nepodporila. Štát podľa nej však teraz rozdá jednorazovo peniaze aj tým, ktorí to nepotrebujú.Zimenovú podporil aj poslanec Eduard Heger (OĽaNO), ktorý tiež kritizoval viaceré opatrenia zadarmo z dielne Smeru-SD.adresoval koaličným poslancom Heger s tým, že súčasná vláda nevie zabezpečiť bezplatné školstvo ako v iných krajinách.Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) upozornil, že za samotné štúdium sa neplatí.tvrdí Tomáš.Jeho straníckeho kolegu Miroslava Číža mrzí, že pomoc na nákup pomôcok nemohla byť vyššia.adresoval opozičným kritikom Číž.Zimenová aj napriek tomu sociálne balíčky označila za plytvanie.odkázala koalícii Zimenová.