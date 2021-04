Smer-SD podá návrh na odvolanie Kolíkovej z funkcie, mimoriadna schôdza by mohla byť už o týždeň

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.4.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) podá návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chce vysloviť nedôveru ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí).Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico s tým, že schôdza by sa mala konať niekedy budúci týždeň. Strana už má podľa jeho slov na zvolanie schôdze dostatok podpisov.„Je úplne preukázané, že rodinná firma ministerky Kolíkovej okráda ľudí v bytových domoch. Toto je neprípustné, nemožné a je to konflikt záujmov. Pani Kolíková a jej firma sú zlodeji a zarábajú na štáte. Túto jej obludnosť a drzosť tolerovať nemienime. Pôjdeme pani ministerke po krku, keďže nič iné si nezaslúži,” ozrejmil Fico.