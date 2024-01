Smer-SD podľa Richtera chce, aby nadchádzajúca schôdza parlamentu fungovala štandardne

Riešiť sa má aj odvolanie Gašpara

Idú opravovať to, čo tí predtým "pobabrali"

31.1.2024 (SITA.sk) - Strana Smer-SD by chcela, aby nadchádzajúca januárovo-februárová schôdza parlamentu fungovala štandardným spôsobom. Ako ďalej na brífingu uviedol predseda poslaneckého klubu strany Ján Richter, strana podporuje, aby sa rokovalo od 9:00 do 19:00 s dvojhodinovou prestávkou.Na aktuálnej schôdzi by sa v rámci druhého čítania mali schvaľovať koaličné zmeny v Trestnom zákone, ku ktorým strana predložila aj pozmeňovacie návrhy. Okrem Trestného zákona je podľa Richtera na schôdzu predložených ďalších päť návrhov na skrátené legislatívne konanie.„Ďalej 64 návrhov zákonov v prvom čítaní, z toho 11 vládnych," uviedol Richter. Päť návrhov zákonov sa podľa neho nachádza už v druhom čítaní.„Je tam jedna medzinárodná zmluva, 14 iných materiálov, päť návrhov na voľbu a dovolanie," priblížil Richter s tým, že parlament by sa mimo iného mal zaoberať návrhom na odvolanie Tibora Gašpara (Smer-SD) z pozície predsedu branno-bezpečnostného výboru a Michala Šipoša Slovensko ) z funkcie predsedu výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.Poslanci Smeru sú podľa Richtera pripravení podporiť všetky návrhy na skrátené legislatívne konanie.„Viaceré tieto skrátené legislatívne konania sú tu preto, že ideme opravovať to, čo pokazili a pobabrali naši predchodcovia," doplnil Richter.Ako príklady uviedol zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zákon o štátnej podpore nájomného bývania, zákon o sociálnom poistení alebo zákon o ochrane oznamovateľov. Richter dodal, že Smer je pripravený počúvať a diskutovať aj o prípadných pozmeňujúcich návrhoch z radov opozície.