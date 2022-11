Smer-SD podporí budúcoročný rozpočet, ak im budú zaručené predčasné voľby, tvrdí Kamenický

20.11.2022 (Webnoviny.sk) - Smer-SD podporí budúcoročný rozpočet, ak im budú zaručené predčasné voľby. Majú však aj ďalšie požiadavky. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal podpredseda strany Smer-SD Ladislav Kamenický . Opozícia podľa neho nie je zodpovedná za rozpočet, je to úloha vlády a ak si to tá nevie ošetriť, podľa Kamenického by mala odísť.Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) si vie predstaviť aj vládnutie v rozpočtovom provizóriu, no to by podľa neho znamenalo absenciu viacerých opatrení, napríklad pomoci s cenami energií. Považuje za potrebné o rozpočte rokovať.