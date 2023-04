Smer-SD podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie, pri NATO má však iný názor

Politické gesto

Integračný proces

25.4.2023 - Strana Smer-SD podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) , ak má Ukrajina takúto ambíciu. Na tlačovej besede to uviedol predseda strany Robert Fico Podotkol však, že jej vstup podporujú len v prípade, ak splnia podmienky vstupu, nemalo by to byť iba politické gesto.„Áno, sme pripravení pomôcť, lebo to obdobie prechodu k členstvu môže byť pomerne dlhé a naše skúsenosti, ktoré máme, môžu byť pre Ukrajinu veľmi cenné," vyjadril sa. Dodal však, že strana má výhrady voči tomu, aby Ukrajina bola členom Severoatlantickej aliancie (NATO) Smer-SD sa podľa svojho predsedu plánuje zúčastniť stretnutia za okrúhlym stolom, ktorý organizuje Slovenská národná strana (SNS) a jej predseda Andrej Danko Fico chce podporiť integračný proces, ktorý spustila SNS, zdôraznil najmä ich spoluprácu s poslancom Národnej rady (NR) SR Tomášom Tarabom a poslancami okolo neho. Integráciu v politike považuje za veľmi dôležitú, dodal, že z minulosti majú dobré skúsenosti so spoluprácou so SNS.