Smer-SD predstaví volebný program, s príhovormi vystúpia Fico aj Pellegrini

18.1.2020 (Webnoviny.sk) - Vládna strana Smer-SD na sobotňajšej programovej konferencii v Banskej Bystrici predstaví svoj volebný program do februárových parlamentných volieb.Ako agentúru SITA informoval hovorca strany Ján Mažgút, na konferencii vystúpia s príhovormi predseda Smeru-SD Robert Fico a volebný líder a podpredseda strany Peter Pellegrini.Podľa posledného prieskumu verejnej mienky agentúry Focus zo 16. januára by stranu volilo 18,7 percenta voličov.Agentúra Polis Slovakia jej zasa v ten istý deň namerala voličskú podporu na úrovni 17,1 percenta. Na vstup do parlamentu musí strana získať najmenej päť percent. Voľby do Národnej rady sa budú konať 29. februára Vládna strana Roberta Fica sa v kampani do blížiaciach sa volieb zamerala predovšetkým na útoky na opozičné politické strany. Zverejnila niekoľko videí, v ktorých opozíciu zosmiešňuje a poukazuje na jej neodbornosť či neschopnosť dohodnúť sa.Politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov tento týždeň pre agentúru SITA uviedol, že Smer nikdy úplne nevynechal útoky v kampani, len to teraz robí viditeľnejšie.„Snažia sa virálnym spôsobom rozširovať svoje produkty. Súvisí to s tým, že sa strana dostala pod silnú paľbu a je jej pripisovaná zodpovednosť za prerastanie mafie do štátnej správy,“ vysvetlil Mesežnikov.Politológ Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied (SAV) zasa za tým vidí prejav krízy, keďže Smer nevie povedať, čo by mal ďalej robiť.„Smer sa pomaly zmieruje s úlohou v opozícii a domnieva sa, že podobne ako v rokoch 2010 až 2012 získa práve na neschopnosti opozičných strán zostaviť vládu,“ ozrejmil politológ. Dodal však, že Smer nie je jediný, kto robí negatívnu volebnú kampaň.