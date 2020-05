Smer-SD trvá na minimálnej mzde 653 eur a vyplatenom trinástom dôchodku, vyhlásil Fico

Neškodí to nikomu a ničomu

Penzisti pomôžu vyššej spotrebe

Ako ľahšie vyhodiť zamestnanca

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.5.2020 - Smer-SD trvá na tom, aby sa hrubá minimálna mzda od začiatku budúceho roka zvýšila zo súčasných 580 eur na 653 eur a všetkým penzistom sa vyplatil trinásty dôchodok v plnej výške. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico."Odmietam úvahy o tom, že by sa minimálna mzda mala zmrazovať," povedal. S takýmto návrhom prišli na pondelkové rokovanie tripartity zamestnávatelia.Šéf najsilnejšej opozičnej strany upozornil na to, že bývalá vládna koalícia nielen presadila automatické zvyšovanie minimálnej mzdy jej naviazaním na priemernú mzdu na Slovensku, ale inštitút minimálnej mzdy sa aj dostal do Ústavy SR."Ak ho teda raz máme v ústave, tak vychádzame z toho, že by mal tento inštitút rásť," tvrdí Fico. V roku 2021 by mali najnižšie hrubé zárobky dosiahnuť najmenej 60 % z priemernej mzdy na Slovensku za rok 2019, čo tvorí spomínaných 653 eur."Nevidíme absolútne žiadny dôvod, prečo by minimálna mzda nemala ísť na túto úroveň. Neškodí to nikomu a ničomu," tvrdí Fico. Zvýšenie minimálnej mzdy sa podľa neho premietne do vyššej spotreby na Slovensku. Odborárov požiadal o to, aby sa minimálna mzda stala jednou z ich základných tém v najbližšom období.Najsilnejšia opozičná strana žiada, aby sa všetkým dôchodcom na Slovensku koncom tohto roka vyplatil trinásty dôchodok. Zavedenie trinástych penzií tesne pred parlamentnými voľbami presadila strana Smer-SD. Všetci starobní dôchodcovia by tak mali tento rok dostať trinásty dôchodok v sume 460 eur."Mrzí ma, že už okolo toho začínajú špekulovať," povedal Fico. Podľa neho neexistuje žiadny dôvod na to, aby sa trináste penzie v tomto roku nevyplatili."Nie je žiadny problém nájsť peniaze na vyplatenie trinástych dôchodkov, Sociálna poisťovňa je v dobrej kondícii," povedal. Upozornil na to, že penzisti trinásty dôchodok minú a pomôžu tak vyššej spotrebe na Slovensku."Je našou povinnosťou dať dôchodcom to, čo im patrí," povedal. Jednotu dôchodcov na Slovensku vyzval, aby spoločne zabránili tomu, aby sa trináste penzie tento rok nevyplatili.Veľké výhrady má predseda Smeru-SD aj k zámeru zaviesť flexibilnejší Zákonník práce. Podľa Fica by sa takéto úvahy mali zastaviť. Flexibilnejší pracovný kódex podľa neho znamená posilnenie postavenia zamestnávateľov a oslabenie pozície zamestnancov."Pružný Zákonník práce je Zákonník práce, ako ľahšie vyhodiť zamestnanca z roboty," povedal Fico. Ako zdôraznil, neexistuje žiadna rovnica, že sociálny Zákonník práce sa rovná vyššia nezamestnanosť."Nedovoľme vstupovať do Zákonníka práce, je v poriadku, je moderný a európsky," tvrdí. Aj pri obrane súčasnej podoby Zákonníka práce požiadal odborárov o podporu. "Tí ľudia, ktorí zarábajú 800, 900 eur, nemajú nič iné, len to, čo je napísané v Zákonníku práce," dodal Fico.