Smer-SD žiada, aby policajný prezident Š. Hamran skončil vo funkcii

Strana Smer-SD žiada, aby policajný prezident Štefan Hamran skončil vo funkcii. Exminister vnútra Robert Kaliňák na stredajšej tlačovej konferencii v Prešove uviedol, že súčasný šéf polície bude niesť trestnú zodpovednosť za svoje konanie. Predseda strany Robert Fico zase upozornil, že pre zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) z 22. júna príde Slovensko o milióny eur.





Kaliňák vyzval premiéra Ľudovíta Ódora, aby Hamrana okamžite odvolal. "Hamran používa Policajný zbor a najmä NAKA ako svoju vlastnú súkromnú firmu," povedal Kaliňák. Fico tvrdí, že pre zásah NAKA na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) sa Európska komisia obrátila na Slovensko.Ako tvrdí, Komisia mala na základe policajného zásahu z 22. júna zastaviť na druhý štvrťrok 2023 refundácie vo výške 54 miliónov eur. Podľa jeho slov sú náznaky, že by mohli byť ohrozené všetky projekty, ktoré sú preplácané z PPA v objeme 1,4 miliardy eur.Hamran vo svojej reakcii uviedol, že každý, kto sa cíti dotknutý výkonom trestného práva zo strany príslušníkov NAKA, sa môže brániť v rámci nezávislého a nestranného trestnoprávneho procesu.Zároveň podotkol, že na konci je to súd, ktorý vyslovuje rozhodnutie o vine alebo nevine. Poukázal aj na právoplatne odsúdených v kauze Očistec. "Pochádzajú alebo boli funkcionármi najmä počas 12-ročného pôsobenia spomínaného pána vo vysokých štátnych štruktúrach. Policajti, sudcovia, advokáti, vysokopostavení štátni úradníci. Myslím si, že tým je povedané všetko," dodal Hamran."Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR potvrdzuje, že s EK prebehla oficiálna komunikácia, ktorej obsahom je podanie vysvetlenia zásahu NAKA 22. júna 2023 na agrorezorte. V požadovanej lehote sme podali vysvetlenie, ktorého dôležitým konštatovaním bolo, že ešte v deň zásahu boli všetky predvedené osoby prepustené bez vznesenia obvinenia. Neevidujeme žiadne rozhodnutie, ktorým by v súčasnosti boli krátené alebo pozastavené finančné prostriedky," uviedli z odboru komunikácie rezortu pôdohospodárstva.