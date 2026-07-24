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24. júla 2026
Smer si v prieskume výrazne pohoršil, voľby by vyhralo Progresívne Slovensko a polepšili si aj matovičovci
Prieskum poslal do parlamentu osem politických subjektov, Hlas-SD je na piatom mieste. Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici júla, zvíťazilo by v nich
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24.7.2026 (SITA.sk) - Prieskum poslal do parlamentu osem politických subjektov, Hlas-SD je na piatom mieste.
Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici júla, zvíťazilo by v nich Progresívne Slovensko so ziskom 20,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý zverejnila spravodajská televízia Joj 24. Podľa prieskumu by sa do parlamentu prebojovalo celkovo osem politických subjektov. Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD so ziskom 17,3 percenta hlasov a tretia by skončila Republika, ktorú by volilo 9,7 percenta opýtaných.
Štvrtá by podľa prieskumu skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by podporilo 8,8 percenta respondentov. Hlas-SD by volilo 8,5 percenta účastníkov prieskumu, Hnutie Slovensko by získalo rovných osem percent hlasov voličov a Kresťanskodemokratickému hnutiu (KDH) by svoj hlas dalo 7,7 percenta voličov.
Do parlamentu by sa dostala aj strana Demokrati s podporou 5,8 percenta opýtaných. Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostala Slovenská národná strana (SNS) so ziskom 4,8 percenta Hlasov, Maďarská aliancia, ktorú by podporilo 2,8 percenta respondentov, čo je rovnako ako zisk strany Právo na pravdu. Hnutie Sme rodina by podľa prieskumu získalo 2,2 percenta hlasov.
Ak by sme porovnali výsledky s minulým mesiacom tak spomedzi strán, ktoré by sa dostali do parlamentu najviac stratil Smer-SD, a to 1,3 percenta. strana Demokrati si pohoršila o 0,4 percenta, KDH o 0,2 percenta a Hlas-SD klesol o desatinu. Progresívne Slovensko je v porovnaní s minulým mesiacom na tom lepšie o 0,8 percenta, Matovičovo hnutie vzrástlo o 0,7 percenta, SaS o 0,4 percenta a Republika o 0,4 percenta.
Na základe výsledkov volieb by víťazní progresívci obsadili v národnej rade 35 kresiel. Smer by získal 31 mandátov, Republika 17 a SaS a Hlas-SD zhodne po 15. Hnutie Slovensko by obsadilo 14 poslaneckých kresiel, KDH 13 a Demokrati 10. Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 65,3 percenta rozhodnutých voličov. Naopak, voliť by nešlo 9,9 percenta opýtaných. Na otázku o volebných preferenciách nechcelo odpovedať 1,8 percenta respondentov a celkovo 23 percent odpovedať nevedelo.
Agentúra AKO prieskum robila v dňoch 8. až 14. júla na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov telefonickou formou.
Zdroj: SITA.sk - Smer si v prieskume výrazne pohoršil, voľby by vyhralo Progresívne Slovensko a polepšili si aj matovičovci © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici júla, zvíťazilo by v nich Progresívne Slovensko so ziskom 20,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý zverejnila spravodajská televízia Joj 24. Podľa prieskumu by sa do parlamentu prebojovalo celkovo osem politických subjektov. Na druhom mieste by skončila strana Smer-SD so ziskom 17,3 percenta hlasov a tretia by skončila Republika, ktorú by volilo 9,7 percenta opýtaných.
V parlamente aj Demokrati
Štvrtá by podľa prieskumu skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by podporilo 8,8 percenta respondentov. Hlas-SD by volilo 8,5 percenta účastníkov prieskumu, Hnutie Slovensko by získalo rovných osem percent hlasov voličov a Kresťanskodemokratickému hnutiu (KDH) by svoj hlas dalo 7,7 percenta voličov.
Do parlamentu by sa dostala aj strana Demokrati s podporou 5,8 percenta opýtaných. Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostala Slovenská národná strana (SNS) so ziskom 4,8 percenta Hlasov, Maďarská aliancia, ktorú by podporilo 2,8 percenta respondentov, čo je rovnako ako zisk strany Právo na pravdu. Hnutie Sme rodina by podľa prieskumu získalo 2,2 percenta hlasov.
Stúplo aj Matovičovo hnutie
Ak by sme porovnali výsledky s minulým mesiacom tak spomedzi strán, ktoré by sa dostali do parlamentu najviac stratil Smer-SD, a to 1,3 percenta. strana Demokrati si pohoršila o 0,4 percenta, KDH o 0,2 percenta a Hlas-SD klesol o desatinu. Progresívne Slovensko je v porovnaní s minulým mesiacom na tom lepšie o 0,8 percenta, Matovičovo hnutie vzrástlo o 0,7 percenta, SaS o 0,4 percenta a Republika o 0,4 percenta.
Na základe výsledkov volieb by víťazní progresívci obsadili v národnej rade 35 kresiel. Smer by získal 31 mandátov, Republika 17 a SaS a Hlas-SD zhodne po 15. Hnutie Slovensko by obsadilo 14 poslaneckých kresiel, KDH 13 a Demokrati 10. Na voľbách by sa podľa prieskumu zúčastnilo 65,3 percenta rozhodnutých voličov. Naopak, voliť by nešlo 9,9 percenta opýtaných. Na otázku o volebných preferenciách nechcelo odpovedať 1,8 percenta respondentov a celkovo 23 percent odpovedať nevedelo.
Agentúra AKO prieskum robila v dňoch 8. až 14. júla na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov telefonickou formou.
Zdroj: SITA.sk - Smer si v prieskume výrazne pohoršil, voľby by vyhralo Progresívne Slovensko a polepšili si aj matovičovci © SITA Všetky práva vyhradené.
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