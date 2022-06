Smer spúšťa už čoskoro petičnú akciu za referendum o predčasných voľbách, precestuje celé Slovensko (video)

Všetku moc majú občania Slovenska

Stretnutia po celom Slovensku

13.6.2022 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia strany Smer – sociálna demokracia začínajú petičnú akciu počas piatku až nedele (17. až 19. júna). Občanov vyzývajú, aby sa zúčastnili na petičnej akcii a referende o skrátení volebného obdobia.Pre jeho úspešnosť je potrebné vyzbierať 350-tisíc podpisov. Informovali o tom predstavitelia strany Smer-SD na tlačovej konferencii.„Neexistuje iná cesta, ako túto krajinu dostať z hlbokej ústavnej a vládnej krízy, ako je cesta predčasných parlamentných volieb a demisie súčasnej vlády, " uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico „Boli sme pripravení na to, že po zverejnení otázok bude nasledovať celý rad spochybňovania a iných názorov, no nepočuli sme povedať nikoho z relevantných, že to, čo navrhujeme, je protiústavné," dodal Fico. Zároveň vyzval všetkých, aby prestali so spochybňovaním referendových otázok, keďže sa podľa jeho slov stavajú proti rozhodovacej praxi Ústavného súdu SR. Na tlačovej konferencii podčiarkol, že platne prijatý výsledok referenda je priamo záväzný a má silu ústavného zákona. Slovensko je podľa neho jedna z mála krajín, ktorá nemá legislatívne zakotvené skrátenie volebného obdobia. „Všetku moc majú v rukách občania SR. Toto je základ ústavnosti a demokratickosti Slovenskej republiky," pripomenul.Koncom tohto týždňa predstavitelia strany Smer-SD absolvujú stretnutia po celkom Slovensku, na ktorých chcú podporiť kandidátov komunálnych volieb a tiež referendum. To by sa malo konať o dvoch otázkach.„Prvá sa týka bezodkladnej demisie vlády SR po tom, čo by ľudia v platnom výsledku referenda takýto názor vyslovili a druhá otázka sa týka zmeny Ústavy SR, ktorá zabezpečí, že budeme môcť v budúcnosti skrátenie volebného obdobia dosahovať aj referendom alebo uznesením Národnej rady SR, " povedal Fico s tým, že schválenie parlamentom by stačila nadpolovičná väčšina hlasov zo všetkých poslancov.