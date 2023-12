Smer vyzýva všetky parlamentné strany na spoločné efektívne rokovanie, s výnimkou Matovičovho hnutia Slovensko (video)

Spoločné riešenie

21.12.2023 (SITA.sk) - Strana Smer – sociálna demokracia Smer-SD ) vyzýva všetky demokratické parlamentné strany, aby spoločne našli riešenie na efektívne rokovanie v parlamente. Za demokratické subjekty považuje predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter , všetky parlamentné strany, okrem hnutia Slovensko , ktorého lídrom je Igor Matovič Richter tvrdí, že v parlamente prebieha neplodná rozprava a podávanie nezmyselných pozmeňujúcich návrhov k štátnemu rozpočtu, ktoré nič neriešia, len predlžujú schôdzu.Predseda poslaneckého klubu Smeru-SD zopakoval slová predsedu Smeru-SD a premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že o vládnej novele Trestného zákona, ktorá ruší špeciálnu prokuratúru , sa bude rokovať až v januári. Richter tvrdí, že poslanci z jeho klubu rokujú vždy disciplinovane a s pokorou a nereagujú na urážky, ktoré na nich smerujú z radov poslancov hnutia Slovensko.„Tvrdo odmietame taktiku hnutia Slovensko, ktorá znie ,čím horšie, tým lepšie´ a máme záujem vyzvať všetky demokratické sily v parlamente, za ktoré pokladáme všetky parlamentné strany mimo hnutia Slovensko, aby sme spolu hľadali riešenie, ako tento problém riešiť a ako sa vrátiť k efektívnemu rokovaniu Národnej rady SR ," uviedol Richter na štvrtkovej tlačovej besede.Zároveň avizoval, že predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) by mal vo štvrtok po 16:00 ponúknuť riešenia na sfunkčnenie parlamentu. Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha vyzval opozičné strany, aby sa dištancovali od Matovičových poslancov a podporili akékoľvek riešenie vedenia parlamentu.Ján Richter zároveň informoval, že už sa pripravuje aj novela rokovacieho poriadku, ktorá by mala rátať s viacerými situáciami, ktoré je možné v súčasnosti vídať počas rokovania parlamentu. Podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru-SD by bolo ideálne, keby sa o nej začne rokovať už vo februári.