Smeráci chcú ísť so „špicľovacou“ novelou na ústavný súd, ak parlament prelomí Čaputovej veto

Zákon dobrý ako mŕtveho kabát

Špicľovacia novela môže mať problémy s kontrolou

2.9.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci opozičnej strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) súhlasia s výhradami prezidentky Zuzany Čaputovej k novele zákona o prokuratúre, nepodporia ju však ako celok. Vyhlásil to v stredu na tlačovej besede predseda Smeru-SD Robert Fico Parlament aktuálne rokuje o poslaneckej novele zákona o prokuratúre, ktorú prezidentka vrátila parlamentu. Fico uviedol, že aj keď s výhradami prezidentky v zásade v strane Smer-SD súhlasia, zákon nepodporia. Strane napríklad prekáža, že by sa generálnym prokurátorom mohol stať aj právnik, ktorý nie je prokurátorom.Fico najskôr povedal, že nepredpokladá, že by Smer-SD navrhol nejakého kandidáta na šéfa prokuratúry. Neskôr dodal, že to nebude vylučovať, ani potvrdzovať. Doplnil, že ak parlament novelu o prokuratúre schváli, poslanci Smeru-SD ju dajú na posúdenie Ústavnému súdu SR. Rovnako tak mieni Smer-SD urobiť aj v prípade schválenia novely zákona o elektronických komunikáciách. Tá má umožniť telekomunikačným operátorom zasielať hygienikom telefónne čísla ľudí, ktorí pred návratom na Slovensko cestovali do epidemiologicky rizikovejšej krajiny. Podľa Fica je tento zákon asi tak dobrý, ako „pre mŕtveho kabát“.Ústavný súd SR budú žiadať o vyslovenie nesúladu s Ústavou SR ako aj o okamžité pozastavenie účinnosti novely. Kamenický vyhlásil, že si váži súkromie a slobodu ľudí a bude sa ich snažiť ochrániť.Novelu označil za "špicľovaciu", vyčíta jej aplikačné problémy, ako aj problémy s určitosťou, vykonateľnosťou a kontrolou. "Pevne verím, že táto novela nikdy neuzrie svetlo sveta," skonštatoval poslanec Ladislav Kamenický Smer-SD nepodporí ani tretí zákon vrátený prezidentkou, ktorý sa týka rozšírenia dôvodov na odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Podľa Fica má zákon poslúžiť len na to, aby koalícia mohla odvolať súčasnú komisárku pre deti Vieru Tomanovú.