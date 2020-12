Smeráci sa búria proti Kolíkovej reforme justície a avizujú podnet na ústavný súd

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.12.2020 (Webnoviny.sk) - V prípade vládneho ústavného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti , ktorý v stredu schválil parlament, sa opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) obráti na Ústavný súd SR . Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico „Predkladali sme pozmeňujúce návrhy k novele zákona, zúčastnili sme sa aj na diskusii v pléne, no koalícia naše námietky odignorovala. Neostáva nám teda nič iné než sa obrátiť na ústavný súd,” uviedol Fico.Poslanci Národnej rady SR v stredu 91 hlasmi schválili novelu ústavného zákona, ktorá zabezpečí reformu Súdnej rady SR a Ústavného súdu SR, upraví majetkové previerky sudcov, zavedie vekový strop sudcov či zriadi Najvyšší správny súd SR . Novela vstúpi do platnosti od 1. januára 2021.