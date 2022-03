Smerák Blaha dostal od súdu zákaz šíriť klamstvá o prezidentke Čaputovej

Manipulácie a do očí bijúce lži

Nejde o kritiku, ale o osobné urážky

24.3.2022 (Webnoviny.sk) - Okresný súd Bratislava I zakázal poslancovi parlamentu Ľubošovi Blahovi Smer-SD ) šíriť klamstvá o prezidentke Zuzane Čaputovej . Hlava štátu o tom informuje na sociálnej sieti.„Súd neodkladne nariadil zdržať sa zverejňovania a šírenia nepravdivých tvrdení, že som vlastizradkyňou, agentkou cudzích mocností alebo že som ovládaná Spojenými štátmi. Zároveň mu súd nariadil do troch dní od doručenia rozhodnutia odstrániť tieto tvrdenia z desiatok svojich statusov," napísala prezidentka.Dodala, že Blaha si vytvoril vlastný svet z manipulácií a do očí bijúcich lží a v prostredí sociálnej siete denne zasypáva vybraných ľudí tonami urážok.„Problémom je, že nenávisť, ktorú podnecuje, sa z internetu prelieva do reality a priamo ohrozuje ľudí vo fyzickom priestore. Psychicky labilnejší jedinci si jeho 'obvinenia' pretvárajú do vyhrážok a nie sú výnimočné ani také, ktoré samotné orgány činné v trestnom konaní vyhodnocujú ako vážne, či nebezpečné,“ skonštatovala hlava štátu.Čaputová tvrdí, že dlho váhala nad použitím prostriedkov práva na svoju ochranu, lebo politický súboj sa podľa nej nemá viesť prostredníctvom súdov a politik by mal zniesť väčšiu mieru kritiky na svoju osobu.„Akúkoľvek kritiku znášam zdržanlivo, avšak v prípade poslanca Blahu nejde o kritiku, ale o lži a osobné urážky. Jeho podnecovanie pritom ohrozuje už nielen mňa, ale aj rodinu a v tomto prípade prestáva ísť iba o výkon mojej funkcie," vyhlásila prezidentka.