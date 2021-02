SMK a Most-Híd chcú pracovať na budúcnosti spolu, vytvoria jednu politickú stranu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Strana maďarskej komunity (SMK) Most-Híd sa spoja do jednej politickej strany. Uviedli to v spoločnom vyhlásení, ktoré zaslal tlačový tajomník SMK Róbert Králik . Podľa oboch strán rozdeľovanie politických subjektov na desať rokov rozdelilo maďarských voličov na dva tábory, ktoré by sa spojením strán mali opäť zjednotiť.„Občania od nás očakávajú, aby sme namiesto zdĺhavých rokovaní ponúkli riešenia na ich každodenné problémy. Sme presvedčení o potrebe takej maďarskej politickej formácie, ktorá vďaka svojej širokospektrálnosti je schopná efektívne zastupovať čo najrozsiahlejšie spektrum spoločnosti v slovenskej a európskej politike,“ uviedli strany v spoločnom stanovisku.Stredobodom spoločnej vízie strán má byť zachovanie a rozvoj maďarskej komunity na Slovensku. Vytvorenie jednotnej maďarskej politickej sily preto strany považujú za nevyhnutný predpoklad. „Maďarov na Slovensku tieto dve strany rozdelili na desať rokov. My teraz spájame to, čo iní rozdelili. Poučme sa z chýb minulosti a dnes pracujme na budúcnosti,“ dodali strany.O vzájomnom spájaní sa rokovali aj s maďarskou stranou Spolupatričnosť. K vzájomnej dohode všetkých troch strán však nedospeli. Róbert Králik pre agentúru SITA uviedol, že nová maďarská strana bude pripravená rokovať o ďalšom zlúčení sa aj s inými maďarskými a čiastočne maďarskými politickými subjektmi.