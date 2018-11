Smokie so symfonickým orchestrom zahrá v Bratislave najväčšie hity

Skupina Smokie. Foto: Prtscr/Youtube Skupina Smokie. Foto: Prtscr/Youtube

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) – Legendárna skupina Smokie sa vráti do Bratislavy. V rámci The Symphony Tour 2018 budú v sprievode známeho maďarského symfonického orchestra Danubia Orchestra Óbuda s dirigentom Péterom Druckerom koncertovať v Národnom tenisovom centre 29. novembra. Na koncerte sa predstaví takmer 50 umelcov. TASR informoval PR manažér Ján Kakaščík.„V roku 1975 sme nahrávali druhý album za pomoci symfonického orchestra v parížskej opere, to bol pre nás veľký zážitok. Milujem takú spoluprácu, keď sa z rockerov stávajú symfonici a zo symfonikov rockeri,“ hovorí Terry Uttley (67), zakladajúci člen a basový gitarista skupiny. „Je to asi aj tým, že s nami pijú whisky ako praví rockeri,“ dodáva.Koncerty sa pripravujú v Čechách a Maďarsku. Technické vybavenie dodávajú spoločnosti Rentalpro a AV Media. „Máme skutočnú radosť, že nás usporiadateľská spoločnosť FP PRO oslovila. Na koncerty Smokie sme pripravili elegantnú scénu na pódiu, ktorá zahŕňa to najlepšie z nášho svetelného vybavenia, veľkoplošné projekcie a samozrejme špičkovú zvukovú aparatúru. Koncerty so symfonickým orchestrom sú aj pre nás samotných vždy veľkým zážitkom. Veľmi sa tešíme a sme zvedaví, ako sa naša spoločná práca so Smokie a Danubia Orchestra Óbuda bude páčiť divákom,“ hovorí Kamil Kružík, riaditeľ spoločnosti Rentalpro.Na koncertoch zaznie celkovo 29 skladieb v symfonických verziách, dvadsať z nich predstaví Smokie a deväť česká poprocková skupina maybe, ktorá bude špeciálnym hosťom koncertu. Spracovania skladieb do symfonickej podoby sa ujal popredný maďarský dirigent Péter Drucker, ktorý bude dirigentom všetkých koncertov The Symphony Tour 2018.Začiatky skupiny Smokie sa datujú už do roku 1965, keď na gymnáziu v anglickom Bradforde vznikla skupina na čele so spevákom Chrisom Normanom. Skupina si niekoľkokrát zmenila svoj názov, až v polovici 70. rokov zvolila názov Smokie. V prvých rokoch svojej existencie vystupovali v malých kluboch. Čoskoro však ich popularita začala stúpať. V roku 1975 si mladých muzikantov všimol vplyvný producent Nicky Chin a ujal sa ich.V tom istom roku už vydali debutový album Pass It Around a presadili sa singlami If You Think You Know How To Love Me a Don't Play Your Rock'n'Roll To Me. Počas svojej existencie Smokie vydali viac ako dve desiatky štúdiových albumov s hitmi ako Living Next Door To Alice, Oh Carol, Needles And Pins, I’ll Meet You At Midnight, Lay Back In The Arms Of Someone, Wild Wild Angels či Mexican Girl, ktoré sa stali veľkými hitmi.O popularite kapely v bývalom Československu, kde prvýkrát vystúpili v roku 1983, svedčí aj fakt, že niektoré z ich skladieb sa dočkali cover verzií, napríklad Alenka v říši divů v podaní Karla Zicha či Mýdlový princ v podaní Václava Neckářa.