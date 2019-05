Smolíková si vie predstaviť, že platy učiteľov budú ešte vyššie

Na archívne snímke Eva Smolíková (SNS). Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 22. mája (TASR) - Podpredsedníčka SNS Eva Smolíková ocenila zvyšovanie platov začínajúcich učiteľov, ktoré by sa mali zvýšiť od septembra. Novelu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce z dielne poslancov SNS posunulo v utorok (21. 5.) plénum do druhého čítania. Smolíková doplnila, že si vie predstaviť ešte vyššie platy učiteľov, zatiaľ sa podľa nej podarilo vyrokovať tento posun.uviedla Smolíková. Doplnila tiež, že počas volebného obdobia od roku 2016 sa podarilo postupne vyrokovať celoplošné zvyšovanie platov.pripomenula.Podľa novely by sa mali zvýšiť platy pedagógom regionálneho školstva o 9,5 percenta a pedagógom na vysokých školách o 8,7 percenta. "V nadväznosti na navrhované zmeny sa súčasne mení zvyšovanie platových taríf v závislosti od dĺžky praxe. O 0,25 percenta pre 1 - 8 rokov započítanej praxe, o 0,5 percenta od 9 do 40 rokov započítanej praxe," vysvetlila Smolíková.