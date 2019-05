Smolková: Ľudia by mali ísť voliť, výhody EÚ už berú ako samozrejmosť

Na snímke europoslankyňa Monika Smolková (Smer-SD) z frakcie európskych socialistov počas rozhovoru pre TASR v Štrasburgu 13. mája 2019. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Štrasburg 13. mája (TASR) – Ľudia by mali ísť voliť v májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP), pretože výhody, ktoré poskytuje každému občanovi Slovenska, ale aj celej EÚ, sú neskutočné. Ľudia si ich už neuvedomujú, berú ich ako samozrejmosť. Napríklad voľný pohyb osôb, tovaru a služieb, je jednou z nich. Pre TASR to počas posledného aprílového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu uviedla europoslankyňa Monika Smolková (Smer-SD) z frakcie európskych socialistov." zdôraznila Smolková.Upozornila na to, že je si z čoho vyberať, konkrétne z 31 politických strán, ale je potrebné, aby si voliči overili každý jeden program. Má pre nich jasné odporúčanie — nech sa dožadujú stretnutia s kandidátmi a nech im vysvetľujú, o čom je EÚ. "povedala Smolková.Apelovala by najmä na mladých ľudí, keďžeTaktiež sa domnieva, že ak sa nájde v rodine mladý zanietený človek, potom ľahko presvedčí aj svojich rodičov a starých rodičov, aby išli voliť.Program pre mladých ako Erasmus plus, či ochrana práv spotrebiteľov, to sú podľa nej konkrétne príklady práce europoslanca a jeho možnosti.uviedla Smolková.Konštatovala, že naprieč Európou sa šíri vlna populizmu. Populistické strany podľa nej využili migračnú krízu ako tému číslo jeden a aj naďalej ju budú zneužívať. V otázke brexitu by podľa nej mali britskí poslanci zastávať svoje funkcie, kým z EÚ nevystúpia. "" dodala Smolková.Novozvolených poslancov budú podľa nej čakať témy ako rozpočet, rozhodnutie o tom, ako ďalej bude EÚ prosperovať a či bude prijímať ďalšie členské štáty. Sama by podporila vstup Ukrajiny a Čiernej Hory, ktorá podľa nej urobila veľký pokrok a teda jej nič nebráni v tom, aby v najbližšom volebnom období bola členským štátom EÚ.Slováci si budú voliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu v sobotu 25. mája. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci sú volení na päťročné volebné obdobie. Štatistický úrad SR by mal vyhlásiť oficiálne výsledky volieb do EP na Slovensku v nedeľu v noci (26. mája).