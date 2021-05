Smrť bábätka v bratislavskom výťahu intenzívne vyšetrujú, začaté je trestné stíhanie

Detaily zverejňovať nebudú

Ženu sa podarilo resuscitovať

10.5.2021 - V súvislosti s tragédiou, ktorá sa stala v nedeľu 9. mája popoludní na Legionárskej ulici v Bratislave, začal vyšetrovateľ Policajného zboru trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.Ako informovala bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, vo výťahu bytového domu na Legionárskej ulici prišlo o život malé dieťa a ženu s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice.„Bratislavská polícia na prípade intenzívne pracuje. Vzhľadom na citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Prihliadnuc na fakt, že zverejňovanie detailov pre komerčné účely z priebehu vyšetrovania by mohlo ovplyvniť, respektíve zmariť celý proces vyšetrovania," uviedla polícia.Ako informuje na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ), bratislavských hasičov v nedeľu krátko po 15:30 privolali k vyslobodeniu osôb z výťahu na Legionárskej ulici v Starom Meste.„Po príchode na miesto udalosti zistili, že zo zatiaľ nezistených príčin ostala medzi výťahom a výťahovou šachtou zaseknutá osoba, pričom vo výťahu sa nachádzalo zranené batoľa, ktoré bolo ihneď odovzdané do starostlivosti Záchrannej zdravotnej služby (ZZS)," uviedli hasiči.Zranenú osobu z priestoru vyslobodili a spolu s posádkou ZZS začali s okamžitou resuscitáciou, ktorá bola úspešná a osobu sa podarilo oživiť. „Následne bola prevezená do nemocnice. Batoľa sa aj napriek veľkej snahe zasahujúcich zložiek oživiť nepodarilo," uzavrel HaZZ.