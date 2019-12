SMRŤ muža v Bratislave: Polícia pátra po srbsky hovoriacich mužoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Valentovič Foto: TASR/Lukáš Valentovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. decembra (TASR) - V prípade nedeľného (8. 12.) incidentu na Námestí SNP v Bratislave, pri ktorom zomrel 22-ročný cudzinec, vedie polícia trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Policajti zároveň pátrajú po mužoch, ktorí boli zachytení kamerovým systémom a svojimi informáciami by mohli prispieť k objasneniu tohto prípadu. Malo by ísť o cudzincov hovoriacich srbským jazykom vo veku od 20 do 35 rokov.Polícia deklaruje, že naďalej intenzívne pracuje na objasnení útoku, ku ktorému došlo v nedeľu krátko po 05.00 h v blízkosti hlavného vchodu do budovy pošty na Námestí SNP. Následkom útoku doposiaľ neznámeho páchateľa utrpel 22-ročný cudzinec zranenia, ktorým na mieste podľahol.uviedla polícia. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti zverejnilo fotografie a zábery z kamerového systému, na ktorých sú muži, po ktorých totožnosti polícia pátra.uviedla polícia.