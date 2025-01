Smrteľná nehoda na diaľnici D1. Vodič vrazil do betónového piliera, na mieste zahynul – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.1.2025 (SITA.sk) - Život 73-ročného vodiča vyhasol v stredu 8. januára pred ôsmou hodinou ráno pri tragickej dopravnej nehode na diaľnici D1 v smere Poprad – Liptovský Mikuláš. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , vodič osobného vozidla z doposiaľ presne nezistenej príčiny zišiel mimo vozovku do odvodňovacieho kanála a narazil do betónového piliera železničného mosta vedúceho ponad diaľnicu.„Muž zraneniam na mieste podľahol,“ skonštatovala Ligdayová. Polícia miesto nehody zadokumentovala a v prípade začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.„Presná príčina dopravnej nehody je predmetom nasledujúceho vyšetrovania, do ktorého bol pribratý znalec z odboru cestnej dopravy,“ doplnila policajná hovorkyňa.