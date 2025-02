Trestné stíhanie vo veci zločinu zabitia

Bratislavskí mestskí policajti vinu odmietajú

4.2.2025 (SITA.sk) - Smrťou ukrajinského občana sa už zaoberajú policajti bratislavskej krajskej kriminálky. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru Michal Szeiff Ako priblížil, v priebehu utorkového dňa bol Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave odstúpený z Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR spisový materiál týkajúci sa usmrtenia Ukrajinca.Polícia pripomenula, že muža našli 30. januára v skorých ranných hodinách v blízkosti obchodného centra Nivy so zraneniami hlavy. Nasledujúci deň v nemocnici zomrel. „Zo strany vyšetrovateľa Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave bolo začaté trestné stíhanie vo veci zločinu zabitia,“ informovala polícia s tým, že nakoľko vyšetrovanie intenzívne pokračuje, bližšie informácie poskytne, až keď to bude možné.Polícia vyšetruje smrť bezdomovca pôvodom z Ukrajiny, ktorého našli vo štvrtok 30. januára zraneného pred obchodným centrom Nivy v Bratislave. Informovala o tom spravodajská televízia TA3 s tým, že existuje podozrenie, že muža, ktorého prichytili pri krádeži, napadli príslušníci súkromnej bezpečnostnej služby, a tiež policajti. Muža previezli od nemocnice v Ružinove, kde však podľahol zraneniam. Prípadom by sa mala zaoberať policajná inšpekcia.Bratislavskí mestskí policajti sa ohradili voči spájaniu s medializovaným útokom na občana Ukrajiny v Bratislave. Možné zapojenie mestskej polície do činu spomenulo ukrajinské veľvyslanectvo v reakcii na tento čin. Ako uviedol Vedúci oddelenia komunikácie Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy Peter Borko , mestská polícia nijakým spôsobom nebola zapojená do útoku na ukrajinského občana.„V statuse na svojom facebookovom kanáli veľvyslanectvo Ukrajiny chybne uvádza, že do útoku mohli byť zapojení naši príslušníci. Nie je to pravda,“ uviedol Borko a podotkol, že nepravdivá informácia poškodzuje meno mestskej polície a má negatívny vplyv aj na prácu mestských policajtov.