SMÚTI UMELECKÝ SVET: Vo veku 50 rokov zomrela herečka Silvia Petöová

Bratislava 31. mája (TASR) - Vo veku 50 rokov zomrela herečka a moderátorka Silvia Petöová. Herečka zomrela na rakovinu prsníka v neskorom štádiu. TASR to potvrdil zdroj z rodinného prostredia.Silvia Petöová sa narodila 2. septembra 1968. Vyštudovala Vysokú školu múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Niekoľko rokov pôsobila na Novej scéne v Bratislave a v trnavskom divadle. V Slovenskom národnom divadle (SND) hosťovala napríklad v predstavení Herodes a Herodias od Pavla Országha Hviezdoslava. V Divadle Astorka Korzo '90 účinkovala v hre Plešatá speváčka (Eugene Ionesco), v muzikálovom predstavení Kabaret či v inscenácii Herold a Maude podľa známeho rovnomenného filmu režiséra Hala Ashbyho a scenáristu Colina Higginsa. Prvý raz sa Petöová pred kamerou objavila v televíznej inscenácii Žolík (1988), ktorú nakrútil Igor Ciel podľa scenára Ľudovíta Filana.Častejšie hrala v televíznych seriáloch. Tým prvým bol ešte pred novembrom '89 seriál Chlapci a chlapi z prostredia základnej vojenskej služby. Nasledovali Rodinné tajomstvá (2005), Susedia (2006) či populárna Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Aféry (2010), Kolonáda (2013) a Tajné životy (2017). Diváci ju poznali aj ako moderátorku.Silvia Petöová sa narodila 2. septembra 1968. Vyštudovala Vysokú školu múzických umení (VŠMU) v Bratislave.V Slovenskom národnom divadle (SND) hosťovala napríklad v predstavení Herodes a Herodias od Pavla Országha Hviezdoslava.V Divadle Astorka Korzo '90 účinkovala v hre Plešatá speváčka (Eugene Ionesco), v muzikálovom predstavení Kabaret či v inscenácii Herold a Maude podľa známeho rovnomenného filmu režiséra Hala Ashbyho a scenáristu Colina Higginsa.Niekoľko rokov pôsobila Silvia Petöová na Novej scéne v Bratislave a v trnavskom divadle.Prvý raz sa Silvia Petöová pred kamerou objavila v televíznej inscenácii Žolík (1988), ktorú nakrútil Igor Ciel podľa scenára Ľudovíta Filana.O rok neskôr nasledoval televízny film Ráno ako pes Marty Gogálovej. V roku 1990 si zahrala v českej kriminálke Silnější, než já, ktorú režisér Petr Šícha nakrútil na motívy skutočných udalostí.Herec a režisér Ľubomír Paulovič ju v roku 1995 obsadil do svojho filmu Zuzka Turanová, ktorý bol televíznou adaptáciou románu slovenského autora z Vojvodiny Jána Čajaka mladšieho. Spolu s Marekom Majeským sa stretla pri nakrúcaní krátkeho študentského filmu Kristíny Herczegovej z mafiánskeho prostredia pod názvom Prenasledovanie.Častejšie hrala v televíznych seriáloch. Tým prvým bol ešte pred Novembrom '89 seriál Chlapci a chlapi z prostredia základnej vojenskej služby. Nasledovali Rodinné tajomstvá (2005), Susedia (2006) či populárna Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Aféry (2010), Kolonáda (2013) a Tajné životy (2017).Diváci ju poznali aj ako moderátorku, v TV Markíza uvádzala eroticky ladenú reláciu Láskanie.Spolu so speváčkou Máriou Čírovou sa objavili ako moderátorky v televíznom projekte L.O.V.E. Spoločne pokrstili v roku 2010 knižný debut Jana Hargaša Mám v pätách mafiu. Silvia Petöová mala syna Filipa. Venovala sa dobročinným projektom, okrem iného sa angažovala v poskytovaní pomoci týraným ženám.V rozhovore pre portál diva.aktuality.sk povedala: