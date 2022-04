Smútia za blízkymi a priateľmi: Ďalšia výnimočná lipa venovaná obetiam Covidu-19 pribudla v Turčianskych Tepliciach

20.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ďalšia lipa, ktorá má v boji s pandémiou symbolizovať víťazstvo života a zároveň pripomínať tých, ktorí koronavírusu podľahli, pribudla tentoraz v meste Turčianske Teplice. Mesto sa tak pridalo k mnohým ďalším, ktoré sa zapojili do projektu tvorby Živých pietnych miest.Miesta spomienky na obete Covidu-19 vznikajú od minulého roka po celom Slovensku, ich vznik iniciovalo občianske združenie Skutočné obete, ktoré spája pozostalých. Lipu v Turčianskych Tepliciach slávnostne vysadili v pondelok 11. apríla v záhrade Galérie Mikuláša Galandu. Miestni obyvatelia tak majú dôstojné miesto, ktoré pripomína tragické udalosti pandémie a jej obete."Pandémia navždy zmenila životy tisícov ľudí na celom Slovensku. Spolu s uvoľňovaním opatrení si mnohí prajeme, aby sme sa mohli opäť vrátiť k svojim predošlým aktivitám, obnoviť osobné i pracovné kontakty a vzťahy, aby sme si mohli po uplynulých náročných dvoch pandemických rokoch vydýchnuť. Zároveň však, prosím, nezabúdajme na rodiny a priateľov obetí Covidu-19, ktorým sa ich život zmenil nenávratne," povedala Lenka Straková z OZ Skutočné obete."Tisíce ľudí počas posledných dvoch rokov bojovali so zákernou chorobou. Niektorí ťažký boj vyhrali, iní chorobe, bohužiaľ, podľahli. Veľa ľudí, ktorí sa dostali do nemocníc, už príbuzní nikdy neuvideli živých, nemohli sa rozlúčiť, držať ich za ruku a byť s nimi v posledných chvíľach ich života. Aj v Turčianskych Tepliciach sme zaznamenali veľa rozlúčok s obeťami pandémie Covidu -19. Jeho obeťami neboli len starší spoluobčania, ale častokrát aj mladšie vekové ročníky, naši najbližší rodinní príslušníci, susedia, či blízki priatelia," uviedol počas slávnostného podujatia viceprimátor mesta Turčianske Teplice Dušan Vojtek.OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta vlani na jeseň. Prvé lipy vysadili v Banskej Bystrici, v Žiline, Púchove, ďalej v Košiciach, Michalovciach, Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch, v obci Lúčka a v obci Kamenica nad Cirochou, v Senci, Zvolene, Lučenci, Poltári a v areáli spoločnosti Slovnaft v Bratislave. Pokračovať budú v Bratislave, Čadci a ďalších mestách. Záujemcovia sa môžu naďalej nahlasovať cez www.skutocneobete.sk OZ Skutočné obete vybralo na výsadbu lipu, ktorá patrí k najkrajším a najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest. Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad.Viac o projekte na www.skutocneobete.sk Informačný servis